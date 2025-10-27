Valencia CF

Ochotorena, una leyenda en la portería

Nacido en San Sebastián en 1961, Ochotorena llegó al Valencia CF procedente del Real Madrid en 1988 y en su primera temporada conquistó el Trofeo Zamora como portero menos goleado de Primera División. Su buen rendimiento lo llevaría a la selección española, con la que fue convocado para el Mundial de Italia de 1990, un año en el que, además, se consolidó como el portero con más partidos jugados de LALIGA de forma consecutiva en la historia del Valencia CF (59).