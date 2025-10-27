Las sinceras palabras de Cañizares sobre Ochotorena

El mundo del fútbol, y en especial el valencianismo, llora la pérdida de José Manuel Ochotorena, histórico portero y preparador de guardametas del Valencia CF, fallecido a los 64 años de edad. La noticia ha generado una profunda conmoción en el entorno del club, donde Ochotorena era considerado una figura clave dentro y fuera del campo.

Entre los múltiples mensajes de condolencia, destacaron las palabras llenas de afecto y admiración de Santiago Cañizares, quien fue uno de los primeros porteros a los que entrenó el técnico vasco en el conjunto valencianista.

Cañizares y su homenaje más sincero

Durante su intervención en Deportes COPE Valencia, Cañizares ofreció un testimonio cargado de emoción: “En un mundo de egoísmo y de falta de talento, Ochotorena era todo lo contrario. Él era Balón de Oro en todos los valores que se pueda tener en el fútbol y en la vida”.

El exportero quiso poner en valor no solo la calidad profesional de Ochotorena, sino también su dimensión humana, su capacidad para inspirar y mejorar a los demás y su vocación por el trabajo en equipo.

Los primeros porteros formados por Ochotorena: Cañizares y Palop

Santiago Cañizares y Andrés Palop fueron los primeros porteros que entrenó José Manuel Ochotorena en el Valencia CF. Cañizares destacó que Ochotorena no solo tenía un gran talento como portero, sino especialmente como entrenador de porteros: “Él sabía cómo sacar el mejor rendimiento de cada guardameta, detectaba lo que necesitaba y lo trabajaba. Todos los porteros que hemos estado con él hemos alcanzado un gran nivel”.

El exportero subrayó cómo Ochotorena combinaba la perfección técnica con los valores humanos, convirtiéndose en un referente dentro y fuera del vestuario y dejando una huella imborrable en la historia del Valencia CF y del fútbol español.