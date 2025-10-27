La UD Maracena celebra su 80 aniversario con un histórico duelo ante el Valencia

El martes 28 de octubre a las 20:00 horas, el Valencia CF comenzará su andadura en la Copa del Rey 2025/26 frente a la UD Maracena, conocida cariñosamente como los 'azulillos'. El equipo granadino, que milita en la División de Honor Andaluza (sexto nivel del fútbol español), afronta uno de los partidos más importantes de su historia. Los de Carlos Corberán buscan reencontrarse con la victoria tras la derrota en casa ante el Villarreal CF y coger impulso para los exigentes duelos ante Real Madrid y Real Betis.

Cambio de sede: de Maracena a Los Cármenes

El encuentro debía disputarse inicialmente en la Ciudad Deportiva de Maracena, estadio habitual de los azulillos, pero la Real Federación Española de Fútbol autorizó su traslado al Nuevo Los Cármenes, feudo del Granada CF, debido a la alta demanda de entradas y al reducido aforo del recinto municipal, de unos 2.000 espectadores.

El presidente del club, Sergio Gómez, reconoció la emoción que vive la entidad ante este momento único en declaraciones a Granada Hoy: “Todo lo que queda a partir de ahora es disfrutar. Somos el equipo que más rondas previas ha jugado y ganado; hemos sido campeones de la Copa Andalucía y ahora tenemos el premio de cumplir un sueño”.

La UD Maracena accedió a esta primera ronda tras eliminar al Sporting de Ceuta en la fase preliminar, ganándose el derecho de enfrentarse por primera vez en su historia a un club de Primera División.

Así llegan los azulillos al duelo histórico

Los azulillos ocupan actualmente la cuarta posición del Grupo II de la División de Honor Andaluza, con 10 puntos en seis jornadas. Su balance es de tres victorias, un empate y dos derrotas, y llega en buena dinámica tras dos triunfos consecutivos: 1-2 frente al Poli Almería y un contundente 5-0 ante el Villacarrillo, con un Hayes sobresaliente, autor de cuatro goles en esos dos partidos.

El pasado fin de semana, el Maracena no disputó su compromiso liguero debido a la exclusión del Polideportivo El Ejido, lo que le ha permitido preparar con más calma este histórico encuentro copero ante el Valencia CF.

Un club con 80 años de historia y un fuerte arraigo local

Fundado en 1945, la UD Maracena cumple este año 80 años de historia, consolidándose como un símbolo del fútbol modesto andaluz. Su seña de identidad ha sido siempre el trabajo de cantera y el arraigo con su municipio, situado a las afueras de Granada capital. En 2016, el club firmó un convenio con el Ayuntamiento que reforzó su estructura formativa, con más de 650 jóvenes futbolistas repartidos entre sus equipos base.

A lo largo de su trayectoria, los azulillos han competido en Tercera División y División de Honor Andaluza, destacando por su regularidad y por ser uno de los clubes más estables de la provincia, junto al Granada CF. Además, se proclamaron campeones de la Copa de Andalucía, un éxito que les abrió las puertas de esta edición de la Copa del Rey.

Una fiesta para Maracena y para todo el fútbol andaluz

El choque ante el Valencia CF representa un auténtico acontecimiento para la ciudad de Maracena, que vivirá una noche histórica en el Nuevo Los Cármenes. La afición azulilla se volcará con su equipo, consciente de que el partido es mucho más que una eliminatoria: es la recompensa a décadas de esfuerzo y pasión por el fútbol.

Para el Valencia, el duelo supone una oportunidad de recuperar sensaciones y dar minutos a los menos habituales, mientras que para la UD Maracena es el partido de su 'vida'. Los azulillos buscarán honrar su historia y disfrutar de un momento que quedará grabado para siempre en la memoria del fútbol regional granadino.