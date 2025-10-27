Dos años y medio sin capacidad de reacción

El Valencia CF es un equipo con una lista interminable de carencias y por eso atraviesa por una crisis deportiva que le ha vuelto a condenar a los puestos de descenso, tal como ocurrió la temporada pasada. Pero es que existen una serie de datos concretos que son muy reveladores para poner de manifiesto algunas de estas debilidades, y uno de ellos tiene que ver con la escasa o nula capacidad de reacción del equipo cuando encaja un golpe. Y es que el Valencia CF no gana un partido de LaLiga remontando desde hace dos años y medio, concretamente desde el 27 de abril de 2023.

Fue, además, en un partido que pasó al recuerdo del valencianismo por la delicadísima situación que atravesaba el equipo y por la forma en que se remontó aquel partido. Era la jornada 31 de una angustiosa temporada 2022/23 en la que el equipo coqueteó, y mucho, con el descenso, Rubén Baraja acababa de llegar al cargo y al Valencia solo le valían los tres puntos para no acabar la jornada en puestos de descenso.

Larin adelantó a los vallisoletanos en el minuto seis y parecía que firmaba la sentencia en Primera de un Valencia hundido. Pero en la segunda parte, Diakhaby empató en el 60 y un jovencísimo Javi Guerra desató el éxtasis en la grada con un golazo de fuera del área que sentó las bases de la salvación y, además, dio a conocer al futbolista de Gilet.

Sin remontadas desde esa fecha

Y esa fue la última vez que el Valencia tuvo capacidad de remontar un partido de liga. Desde entonces, siempre que el conjunto rival se ha adelantado en el marcador, lo máximo que ha podido sacar el conjunto blanquinegro ha sido un empate. Y eso que oportunidades no le han faltado.

Nula capacidad de reacción

El dato evidencia que el Valencia, más allá de lo futbolístico, también tiene un problema de mentalidad, El equipo se cae cuando encaja el primer tanto o cuando se ve por detrás en el marcador y no consigue generar lo suficiente para darle la vuelta a un partido. Dos años y medio sin remontadas son demasiados para un equipo que no acostumbra precisamente a adelantarse en los partidos.