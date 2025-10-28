El CTA reconoce el error de Alberola Rojas y el VAR en el Valencia CF - Villarreal CF

El nivel arbitral de LaLiga es mediocre. Es raro encontrar un partido sin un error grosero de un árbitro principal, linier o VAR. Incluso combinado entre ellos. Esto es lo que ha reconocido el Comité Técnico de Árbitros en el análisis de la jornada. Concretamente, en una decisión que cambió el devenir del derbi entre Valencia CF y Villarreal CF. El CTA ha reconocido que tanto Alberola Rojas como el VAR cometieron un grave error al señalar el polémico penalti de Copete sobre Gerard Moreno que supuso el primer tanto del encuentro.

Así ha sido el polémico penalti de Copete a Gerard Moreno / Movistar

Desde el Comité afirman que la jugada no fue merecedora de la pena máxima. Más inri cuando el propio Alberola Rojas no lo señaló en un primer momento y después fue el VAR quien le condicionó para que cambiara de opinión e incluso amonestara a Copete.

Análisis total al Real Madrid - FC Barcelona

El Comité Técnico de Árbitros respaldó las decisiones del VAR en las acciones polémicas del Clásico del pasado domingo, en el penalti no señalado de Lamine Yamal a Vinicius y del que sí fue pitado entre Eric García (mano) y Jude Bellingham, en un vídeo publicado este martes.

El CTA, a través de la sexta entrega del programa 'Tiempo de Revisión', compartió un archivo recopilatorio con las acciones más polémicas de la jornada 10 de LaLiga EA Sports, entre las que destacaron las acciones polémicas del Real Madrid-Barcelona (2-1), y cuya decisión final apoya la intervención del VAR.

"Tras apoyar el pie en el césped, el delantero madridista (Vinicius) lo golpea al intentar chutar (Lamine Yamal), la acción es muy rápida y el árbitro interpreta que el contacto ha sido al revés, señalando penalti para el Real Madrid. En este caso el golpe lo produce el atacante contra el defensor, por lo que no corresponde sancionarlo con penalti, no hay conducta temeraria ni fuerza excesiva, por lo que no procede amonestación", comentó Marta Frías, portavoz del CTA, en el vídeo.

Lamine Yamal tras cometer falta sobre Dean Huijsen / Europa Press

"El CTA considera que la decisión inicial del árbitro de pitar penalti fue incorrecta y la intervención del VAR estuvo justificada, ya que existía un erro claro y manifiesto en la decisión de campo", apuntó sobre el penalti que señaló César Soto en el minuto dos y que fue revocada por el VAR.

Lamine Yamal y varios jugadores del Barcelona son separados de los del Real Madrid por Xabi Alonso a la finalización del clásico en el Bernabéu / Europa Press

La siguiente jugada analizada fue la mano de Eric García (Barcelona) dentro del área tras un rebote proveniente del cuerpo de Bellingham. César Soto no señaló penalti y el VAR corrigió la jugada en el minuto 49.

"El balón se dirige hacia el defensor, quien sin opciones de jugarlo legalmente realiza un movimiento extra claro con su brazo izquierdo para cortar la jugada, un movimiento intencionado y antinatural que impide el avance del balón. El CTA considera que la decisión inicial del árbitro de no señalar penalti fue incorrecta y la intervención del VAR estuvo justificada", analizó.

Otros partidos analizados por el CTA

En el archivo, también se explicaron acciones del partido entre el Girona y el Oviedo, Osasuna y Celta, Rayo y Alavés y Burgos y Real Sociedad B (Segunda).