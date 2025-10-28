¿Quién es Alejandro Panach?

Alejandro Panach afronta una noche especial con el Valencia CF. El defensa central de 19 años será titular en la primera ronda de la Copa del Rey frente al Maracena, en el Nuevo Los Cármenes, en un encuentro que servirá para que varios jugadores del filial acumulen minutos con el primer equipo. La apuesta de Carlos Corberán por Panach responde al buen rendimiento mostrado en el Mestalla y a su conocimiento del modelo de juego de la casa.

Formado en la Academia del Valencia CF desde categoría alevín, Panach ha recorrido un largo camino en la factoría de Paterna, destacando por su disciplina, trabajo y capacidad de adaptación. Bajo las órdenes de Miguel Ángel Angulo en el Valencia Mestalla, ha ido alternando titularidades y suplencias, participando de forma regular en una defensa que combina juventud y proyección.

Un defensa equilibrado, con criterio y sentido táctico

Panach es un central que basa su juego en el posicionamiento y la lectura del partido. Su pierna dominante es la derecha, y se caracteriza por jugar con criterio, sin complicarse en exceso y aportando estabilidad a la zaga. Más allá de los aspectos técnicos, destaca por su comprensión del juego y su capacidad para mantener el orden defensivo, cualidades muy valoradas en el filial valencianista. Aunque no es un futbolista especialmente llamativo, sí es un jugador fiable y constante, capaz de responder cuando el equipo lo necesita. Su presencia en el once copero es una muestra de confianza en su madurez competitiva.

Una oportunidad para seguir creciendo en el escenario profesional

La titularidad de Panach en el duelo ante el Maracena supone una buena ocasión para demostrar su solidez y seguir acumulando experiencia a nivel profesional. Tras completar la pretemporada con el primer equipo y debutar frente al CD Castellón, el central sigue dando pasos naturales en su desarrollo como jugador de la casa.