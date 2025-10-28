La Asociación de Futbolistas del Valencia convoca un homenaje por la dana en Mestalla

La Asociación de Futbolistas del Valencia, con la colaboración del Valencia CF, ha convocado para este miércoles un homenaje en el monumento de la afición enfrente de Mestalla para recordar a las víctimas de la dana en el primer aniversario de la catástrofe.

El 29 de octubre de 2024 la dana arrasó con buena parte de la provincia de Valencia dejando 229 víctimas mortales e incalculables daños materiales, por ello, explicó la Asociación en un comunicado, realizarán un sencillo acto para recordar a los afectados de 19 a 20 horas con la lectura de un manifiesto y una obra musical.

La Asociación explicó en un comunicado que el acto estará abierto a todo el mundo y rogaron que todo aquel que quiera participar acuda con una vela que depositarán en el monumento de la afición como recuerdo a todas las víctimas.

"Hemos decidido realizar el acto fuera de la zona cero de la dana, precisamente para no colapsar las áreas donde la catástrofe fue más cruda. Están invitados todos los valencianos que así lo deseen para participar en este acto", explicó Fernando Giner, presidente de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF.

El homenaje de este miércoles es el último de los actos solidarios que las Leyendas del Valencia CF realizarán este año como recuerdo y ayuda a los damnificados por la dana.

"Durante estos últimos doce meses, el equipo de Leyendas del Valencia CF ha jugado media docena de partidos solidarios para recaudar fondos que canalizó la Federación Valenciana de Fútbol para la reconstrucción de campos", explicó el exjugador del Valencia CF y de la selección española.

"Además, recogimos y distribuimos más de 15 tráilers de comida, ropa y productos de limpieza y primera necesidad para todos los damnificados. Por eso, ahora que se cumple un año de la tragedia, la Asociación no quería olvidar a las víctimas y a los afectados", concluyó.