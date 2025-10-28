Carlos Corberán: "El equipo ha aprovechado la oportunidad y siempre es positivo"

¿QUÉ HAY DE POSITIVO PARA EL DOMINGO?

"Las sensaciones. Veníamos de una derrota muy reciente y era importante cambiar las sensaciones. Queríamos lograr un buen resultado fruto de una buena dinámica de juego. Me ha gustado que hemos hecho un partido muy serio. Doy la enhorabuena al entrenador, han competido a un gran nivel. Nos han exigido pero el equipo ha sabido afrontarla y jugar cómo debíamos jugar".