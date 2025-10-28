En Directo
Carlos Corberán: "El equipo ha aprovechado la oportunidad y siempre es positivo"
El entrenador del Valencia CF se muestra satisfecho por la "seriedad" y la "generosidad de su equipo en el primer duelo de Copa del Rey
Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán.
PARTIDO DE DIMITRIEVSKI
"Muy positiva. Ha manejado el partido muy bien. Lo he visto mandando, dando confianza a los jóvenes. Ayuda mucho en el vestuario con su voz. Contento con su partido"
¿PARA QUÉ SIRVE ESTA VICTORIA?
"Era importante después del sentimiento de derrota. Acumular ritmo, acumular sensaciones. El equipo ha aprovechado la oportunidad. No haber hecho sí hubiera sido negativo. Recuperar la sensaciones de meter goles, de ganar... siempre es positivo"
CÁNTICOS DE A SEGUNDA
"Nos centramos en el juego".
¿ASOCIACIONES CON DANJUMA?
"Es uno de los puntos positivos. La generosidad de todos. Afrontar el partido como tocaba, ha tenido tres uno contra uno. Dos ha querido pasar y otro ha decidido chutar. Se construyen asociaciones desde el juego y desde lo anímico"
¿QUÉ HAY DE POSITIVO PARA EL DOMINGO?
"Las sensaciones. Veníamos de una derrota muy reciente y era importante cambiar las sensaciones. Queríamos lograr un buen resultado fruto de una buena dinámica de juego. Me ha gustado que hemos hecho un partido muy serio. Doy la enhorabuena al entrenador, han competido a un gran nivel. Nos han exigido pero el equipo ha sabido afrontarla y jugar cómo debíamos jugar".
ANÁLISIS DE PANACH
"La Academia es muy importante y debe seguir siendo importante. El objetivo es nutrir al primer equipo. Han ayudado y han aportado"
ESTADO DE HUGO DURO
"Ha sufrido un golpe, es demasiado pronto para evaluar. No sabemos si ha habido lesión o no"
¡Buenas noches! En unos minutos arrancará la rueda de prensa de Carlos Corberán desde el Estadio de Los Cármenes tras superar la primera ronda de la Copa del Rey con una goleada (0-5) al Maracena.
