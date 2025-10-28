Este domingo el conjunto valencianista cayó a la zona roja, justo dos días antes del envite copero. Los blanquinegros, que tienen la visita al Santiago Bernabéu en el horizonte, tendrán que hacer escala en la localidad granadina de Maracena en un partido que será una fiesta para el municipio de 18.900 habitanes que sueña con ver a los suyos 'tumbando' a un Primera División.

DIRECTO | Maracena - Valencia de Copa del Rey