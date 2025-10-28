Javi Guerra alcanza los 100 partidos oficiales con el Valencia CF

El centrocampista del Valencia CF, Javi Guerra, ha alcanzado este martes ante la UD Maracena la cifra de 100 partidos oficiales con la camiseta valencianista. El mediocentro de Gilet debutó con el primer equipo el 16 de enero de 2022, en un partido de Copa del Rey frente al Atlético Baleares. Por otra parte, en LaLiga hizo su primera aparición el 16 de abril de 2023 ante el Sevilla y once días después anotó su primer gol con la primera plantilla en aquel recordado encuentro contra el Real Valladolid en Mestalla.

Presente y futuro en Paterna

Con 22 años, Javi Guerra ya se ha convertido en un jugador clave para Carlos Corberán y, tras su renovación el pasado verano hasta junio de 2029, se presenta como una de las piezas importantes en el futuro del club. Gracias a sus conducciones y su inteligencia para crear peligro desde la segunda línea, Guerra se ha asentado en la primera plantilla y ya supera en número de partidos a futbolistas como Mazinho, Cancelo o Ferran Torres.

Presumiblemente, a final de temporada habrá superado a otros tantos jugadores, como Adrian Ilie o Miguel Bossio, reforzando su papel en el club. Durante los 100 encuentros en los que ha vestido la casaca del murciélago, el volante valenciano ha anotado ocho goles y ha repartido seis asistencias, consolidándose como uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección del fútbol español.

Javi Guerra renueva con el Valencia CF / Valencia CF

Presente en el Europeo sub-21

La madurez y juventud que atesora le ha convertido en uno de los referentes del combinado de la ciudad del Turia y, cuando aún era seleccionable, en un asiduo de Santi Denia en las convocatorias de la selección española sub-21. De hecho, Javi Guerra fue uno de los integrantes de la plantilla de 'La Rojita' en el Europeo del pasado verano y, además, ocupó un puesto del once titular en el centro del campo durante el torneo. Junto a él, formaron parte de la convocatoria Cristhian Mosquera, Diego López y César Tárrega, siendo los cuatro habituales en el once inicial, lo que demuestra lo prolífica que es la cantera de Paterna.