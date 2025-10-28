Alineación oficial del Maracena - Valencia de Copa del Rey
Los blanquinegros, que tienen la visita al Santiago Bernabéu en el horizonte, tendrán que hacer escala en la localidad granadina de Maracena en un partido que será una fiesta para el municipio de 18.900 habitanes que sueña con ver a los suyos 'tumbando' a un Primera División
Con el Valencia CF en puestos de descenso tras los resultados de la última jornada, llega el paréntesis copero. Un partido sencillo en el que los jugadores con menos minutos podrán lucirse y golear al débil Maracena y, de paso, romper la mala racha de resultados que arrastra el cuadro de Corberán.
En la portería está claro que juega Dimitrievski, portero de Copa esta temporada. Jesús Vázquez e Iranzo serán los laterales titulares, aunque Gayà y Thierry estarán en el banquillo. Cömert será un fijo copero y, junto a él, se colocará Panach. Santamaría regresa al once para ser el pivote defensivo y hacer de escudero de Javi Guerra y André Almeida. En ataque regresa Raba, que estará acompañado por Otorni y Hugo Duro.
Alineación oficiales del Maracena - Valencia
Dimitrievski; Jesús Vázquez, Cömert, Panach, Iranzo; Santamaría, Javi Guerra, Almeida; Otorbi, Raba y Hugo Duro.
