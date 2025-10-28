El mundo del fútbol despide a Ochotorena

El mundo del fútbol ha despedido este martes a José Manuel Ochotorena en el Tanatorio Municipal de València. Una amplia representación del fútbol español ha querido dar el último adiós a la leyenda blanquinegra un día después de su muerte a los 64 años después de una larga enfermedad.

El Valencia CF ha tenido una amplia representación en el funeral con la presencia del entrenador Carlos Corberán y los cuatro capitanes José Luis Gayà, César Tárrega, Pepelu y Dimitri Foulquier, además de Javier Solís, Ron Gourlay, Miguel Ángel Corona, Voro, los embajadores Ricardo Arias, Miguel Tendillo y Miguel Ángel Bossio, así como utilleros y miembros del cuerpo médico y fisioterapia.

Al funeral también ha acudido un gran número de futbolistas que estuvieron a sus órdenes en la entidad de Mestalla como David Albelda, Rubén Baraja, Santiago Cañizares, Andreu Palop, Robert Fernández, Jaume Domènech, César Sánchez, Juan Sánchez, José Manuel Sempeter, Javi Garrido o Rufete entre otros muchos, así como el expresidentes Manuel Llorente y Pedro Cortés, los exentrenadores Unai Emery y Pako Ayestarán y el presidente de la Asociación de Fútbolistas del VCF Fernando Giner.

La despedida a Ochotorena, en imágenes /

El Levante UD ha estado representado por José Danvila y Pablo Sánchez a la cabeza. El Villarreal CF también se ha sumado al último adiós a Ochoto con la presencia de 'viejos' compañeros de viaje como Marcelino García Toral, Ismael Fernández, Dani Parejo y Pepe Reina entre otros.

JM López

El exseleccionador nacional Vicente Del Bosque y Toni Grande también ha querido estar cerca de Ochotorena en el funeral, así como Emilio Butragueño, Braulio Vázquez, Fran Escribá o Juan Luis Mora, entre otros muchos.

"Se nos va parte de nosotros"

A la salida del funeral, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid Emilio Butragueño ha tenido unas bonitas palabras para Ochoto: "No es sencillo porque era muy joven. A lo largo de la vida uno se encuentra con muchas personas y él era un muy buen compañero, un gran tipo, muy noble, fiable, de los que quieres tener en tu equipo, porque tenía la mentalidad de equipo de ayudar a los demás. Sabíamos que estaba enfermo y que la situación era delicada, pero cuando lega el momento... se nos va una parte de todos nosotros, convivimos mucho tiempo, ganamos bastante juntos y es una gran tristeza".