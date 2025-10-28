Novedades en la convocatoria de Copa: Con estos jugadores viaja Corberán
El Valencia CF vuela a Granada sin seis lesionados y con seis canteranos. Los 'tocados' Gayà y Thierry entran en la lista, aunque parten como suplentes
El Valencia CF viaja a Granada este martes para enfrentarse al Maracena en la primera eliminatoria de Copa del Rey. La expedición blanquinegra ha partido este martes por la mañana con muchas novedades en la lista de convocados.
Carlos Corberán no podrá contar con hasta seis jugadores. El técnico tiene lesionados a Pelelu, Lucas Beltrán, Ugrinic, Foulquier, Ramazani y Diakhaby. Los seis se han quedado en la ciudad deportiva de Paterna recuperándose de sus respectivas lesiones.
Finalmente, viajan José Luis Gayà y Thierry Rendall. Los dos laterales arrastran molestias físicas del último partido ante el Villarreal y no están al cien por cien. Los dos comenzarán el partido como suplentes con la idea de reservarlos para la visita del sábado al Santiago Bernabéu.
El técnico ha tenido que echar mano de la cantera para completar la lista de convocados. Los elegidos son Iranzo, Panach, Otorbi, Marc Jurado, Lucas Núñez y Mario.
Las explicaciones de Corberán
Corberán ya explicó ayer en sala de prensa la necesidad de tirar de la Academia. "Lucas sufrió un golpe, en ese momento, con su idea de ayudar al equipo siguió hasta que no pudo y lo cambiamos. No hay lesión importante pero sí inflamación, no puede competir mañana. Veremos su evolución. Gayà tenía molestias en el tobillo, esas molestias persisten pero creo mañana va a estar para viajar al menos. Pepelu tiene molestias en el aductor, mañana no va a estar. No hay novedad en los jugadores lesionados", explicaba.
"Vamos a buscar un equipo competitivo con los que estén en disposición física para afrontar el equipo. Titi (Thierry) ha entrenado hoy pero tiene molestias en el cuadricreps, la cadera de Pepelu. Van a viajar 6 jugadores del filial con el primer equipo". Dicho y hecho. La Copa llega en el peor momento, pero hay quue tomársela en serio y por encima de todo ganar.
