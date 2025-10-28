Otorbi y Panach, titulares en el debut de Copa del Rey ante el Maracena

Como es habitual en las primeras rondas de Copa del Rey, Carlos Corberán ha presentado un once inicial con algunos futbolistas menos habituales en la rotación. Entre ellos, también se han 'colado' algunos jugadores del Valencia Mestalla, que tendrán su oportunidad de disputar un partido oficial como titulares bajo las órdenes del técnico de Cheste. La formación elegida por Corberán será el 4-2-3-1 habitual, con Dimitrievski en portería, Rubo, Panach, Cömert y Jesús Vázquez en la defensa; Santamaría y Javi Guerra en el centro del campo; Raba, Almeida y Otorbi en la línea de tres cuartos; y Hugo Duro como '9'.

Panach, la 'sorpresa'

La gran 'sorpresa' en la alineación es Alejandro Panach. El defensa central debutó con el primer equipo durante el pasado verano, en la pretemporada. Sin embargo, aún no lo había hecho en partido oficial con el Valencia CF. Con las bajas de Diakhaby y Copete, el elegido por el entrenador para acompañar a Cömert y, de esta forma, dar descanso a Tárrega, es Panach. El zaguero ha disputado 296 minutos con el filial durante la presente temporada, sumando tres titularidades con Angulo.

Primera titularidad para Otorbi

La otra novedad principal en el once es David Otorbi. El extremo de 18 años ya ha disputado algunos minutos con la primera plantilla, aunque nunca lo había hecho como titular. A las órdenes de Rubén Baraja participó en los encuentros frente al Cartagena y Celta de Vigo de Copa del Rey y dispuso de algunos minutos en LaLiga, contra el FC Barcelona. Con Corberán aún no había disputado ningún encuentro oficial y tendrá la oportunidad desde el once inicial.

Otorbi celebrando un gol / VCF MEDIA

Nueva oportunidad para Rubo

Junto a Javi Guerra, quien ya es usual en el once inicial valencianista, el otro canterano que parte como titular frente al Maracena es Rubén Iranzo. El de Picanya puede participar en la posición de defensa central y de lateral derecho, aunque en los últimos años se ha asentado como zaguero derecho. Iranzo debutó en 2021 de la mano de Bordalás, aunque desde entonces ha gozado de pocas oportunidades.