Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las notas de los jugadores del Valencia tras la victoria contra el Maracena

Los goles de Hugo Duro, Dani Raba, Diego López, Arnaut Danjuma y Luis Rioja dieron el triunfo al Valencia de Carlos Corberán, que avanza sin problemas a la siguiente ronda de la Copa del Rey

Cömert, Rioja y Dimitrievski, tras un partido

Cömert, Rioja y Dimitrievski, tras un partido / EFE

Álvaro García-Granero

El Valencia C.F consiguió una victoria cómoda (0-5) frente al Maracena en la primera ronda de la Copa del Rey, mostrando una mezcla de eficacia ofensiva y control del juego a lo largo de los 90 minutos. El técnico Carlos Corberán dio oportunidades a varios jugadores que buscaban hacerse un hueco en la competición, y muchos respondieron con actuaciones destacadas. Los goles de Hugo Duro, Dani Raba, Diego López, Arnaut Danjuma y Luis Rioja dieron el triunfo al combinado de Mestalla, que avanza sin problemas a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF:

Titulares:

Dimitrievski – Seguro (6): Recibió un único disparo al final del encuentro y lo detuvo con el pecho, debutando en la presente campaña con tranquilidad bajo los tres palos.

Rubo Iranzo – Fiable(6): Un fijo en las primeras rondas de la Copa del Rey, mostró solidez y seguridad en el carril derecho.

Comert – Discreto (5): Tuvo un partido correcto, sin grandes incidencias en el juego defensivo.

Panach – Valiente (6): Seguro con balón y con una ocasión clara a balón parado con un cabezazo que pudo abrir el marcador.

Jesús Vázquez – Intenso (6): Participativo durante todo el encuentro, con su físico como arma, aunque mostró imprecisión en varios pases.

Javi Guerra – Organizador (6): No fue su mejor encuentro, pero manejó bien el balón en el centro del campo y tuvo oportunidades para marcar. Puede dar mucho más.

Santamaría – Resolutivo (6): A pesar de no estar brillante, logró asistir a Hugo Duro en el primer gol del partido.

Almeida – Creativo (6): Realizó un gran pase entre líneas para habilitar a Baptiste en el primer tanto y mantuvo el control del balón, aunque por momentos de forma excesiva. De menos a más.

Dani Raba – Determinante (7,5): Anotó un gol y participó en varias jugadas clave, incluyendo el inicio del primer tanto y un segundo de gran calidad.

Otorbi – Participativo (6,5): Aunque cayó en varias trampas de fuera de juego, fue el jugador más activo en la primera mitad.

Hugo Duro – Persistente (6): Marcó el primer gol y asistió a Dani Raba en el segundo, aunque no tuvo gran participación en el resto del juego. Falló varias ocasiones.

Suplentes:

Danjuma – Vertical (6): Tuvo una oportunidad para marcar el cuarto gol, asistió a Diego López en el tercero y anotó en el quinto, mostrando gran movilidad.

Diego López – Eléctrico (6): Marcó el tercer gol con facilidad y aprovechó el cansancio del rival; además, asistió a Danjuma en el quinto.

Lucas Núñez – Correcto (6): Entró al terreno de juego y dio una asistencia. Aprovechó la oportunidad.

Rioja – Impactante (6): Anotó nada más entrar y portó el brazalete; su gol supone el primero en partido oficial de la temporada.

Marc Jurado - Logro (5): La sensación del Mestalla. Debutó en partido oficial y supuso un 'premio' su participación. No gozó de ninguna ocasión.

Técnico:

Carlos Corberán – Acierto (6): Supo gestionar los cambios de manera acertada ante un rival de inferior nivel y mantiene ahora el reto de revertir la situación en competiciones más exigentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents