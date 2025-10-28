Estas son las notas de los jugadores del Valencia tras la victoria contra el Maracena

El Valencia C.F consiguió una victoria cómoda (0-5) frente al Maracena en la primera ronda de la Copa del Rey, mostrando una mezcla de eficacia ofensiva y control del juego a lo largo de los 90 minutos. El técnico Carlos Corberán dio oportunidades a varios jugadores que buscaban hacerse un hueco en la competición, y muchos respondieron con actuaciones destacadas. Los goles de Hugo Duro, Dani Raba, Diego López, Arnaut Danjuma y Luis Rioja dieron el triunfo al combinado de Mestalla, que avanza sin problemas a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF:

Titulares:

Dimitrievski – Seguro (6): Recibió un único disparo al final del encuentro y lo detuvo con el pecho, debutando en la presente campaña con tranquilidad bajo los tres palos.

Rubo Iranzo – Fiable(6): Un fijo en las primeras rondas de la Copa del Rey, mostró solidez y seguridad en el carril derecho.

Comert – Discreto (5): Tuvo un partido correcto, sin grandes incidencias en el juego defensivo.

Panach – Valiente (6): Seguro con balón y con una ocasión clara a balón parado con un cabezazo que pudo abrir el marcador.

Jesús Vázquez – Intenso (6): Participativo durante todo el encuentro, con su físico como arma, aunque mostró imprecisión en varios pases.

Javi Guerra – Organizador (6): No fue su mejor encuentro, pero manejó bien el balón en el centro del campo y tuvo oportunidades para marcar. Puede dar mucho más.

Santamaría – Resolutivo (6): A pesar de no estar brillante, logró asistir a Hugo Duro en el primer gol del partido.

Almeida – Creativo (6): Realizó un gran pase entre líneas para habilitar a Baptiste en el primer tanto y mantuvo el control del balón, aunque por momentos de forma excesiva. De menos a más.

Dani Raba – Determinante (7,5): Anotó un gol y participó en varias jugadas clave, incluyendo el inicio del primer tanto y un segundo de gran calidad.

Otorbi – Participativo (6,5): Aunque cayó en varias trampas de fuera de juego, fue el jugador más activo en la primera mitad.

Hugo Duro – Persistente (6): Marcó el primer gol y asistió a Dani Raba en el segundo, aunque no tuvo gran participación en el resto del juego. Falló varias ocasiones.

Suplentes:

Danjuma – Vertical (6): Tuvo una oportunidad para marcar el cuarto gol, asistió a Diego López en el tercero y anotó en el quinto, mostrando gran movilidad.

Diego López – Eléctrico (6): Marcó el tercer gol con facilidad y aprovechó el cansancio del rival; además, asistió a Danjuma en el quinto.

Lucas Núñez – Correcto (6): Entró al terreno de juego y dio una asistencia. Aprovechó la oportunidad.

Rioja – Impactante (6): Anotó nada más entrar y portó el brazalete; su gol supone el primero en partido oficial de la temporada.

Marc Jurado - Logro (5): La sensación del Mestalla. Debutó en partido oficial y supuso un 'premio' su participación. No gozó de ninguna ocasión.

Técnico:

Carlos Corberán – Acierto (6): Supo gestionar los cambios de manera acertada ante un rival de inferior nivel y mantiene ahora el reto de revertir la situación en competiciones más exigentes.