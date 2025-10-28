Umar Sadiq, titular con la Real Sociedad en Copa del Rey

El fútbol da muchas vueltas, y así ha sucedido con la Real Sociedad y Umar Sadiq. La etapa del delantero nigeriano en San Sebastián parecía más que terminada durante el pasado verano. El jugador lo 'apostó' todo para regresar al Valencia CF tras una fructífera cesión pero, después de rechazar todas las ofertas recibidas, ambos clubes no llegaron a un acuerdo por el futbolista y terminó quedándose en la plantilla 'txuri urdin'.

Además de no entrar en los planes de Sergio Francisco, Sadiq tuvo el agravante de no entrenar junto a sus compañeros, perdiendo el ritmo de competición. No obstante, el delantero esperó su turno pacientemente y el técnico realista terminó contando con algunos minutos. El ariete regresó a los terrenos de juego en la competición liguera el pasado 24 de septiembre, cuando entró de cambio en los instantes finales del encuentro. Desde entonces, solo participó en la siguiente jornada frente al FC Barcelona.

Titular cinco meses después

Ahora, Umar Sadiq, dispone de otra oportunidad para hacerse un hueco de mayor renombre en la rotación del equipo. Sergio Francisco ha apostado por él para el debut en Copa del Rey ante la SD Negreira, volviendo a un once titular cinco meses después, cuando vistió la camiseta valencianista en la última jornada de la pasada campaña, frente al Real Betis en el Benito Villamarín. Aquel día, el punta disputó 51 minutos antes de ser sustituído por Hugo Duro en aquel 1-1. Durante su préstamo en la Ciudad del Turia, el africano participó en 19 encuentros, en los que anotó seis goles.

Sadiq en una imagen de archivo con la Real Sociedad / EFE

Las palabras de Sergio Francisco

Por su parte, en la rueda de prensa posterior al retorno de Sadiq a Anoeta, Sergio Francisco habló sobre la situación del delantero de Kaduna y sobre los pitos que recibió procedentes de la afición donostiarra: "Es un jugador que necesitamos recuperar. Hoy ha vuelto a jugar en Anoeta. Yo no lo veo algo negativo, al revés. La respuesta puede ser lógica o no, ahí cada uno decide si le pita o le aplaude. Es un jugador que necesitamos ganar para la dinámica".