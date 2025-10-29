31 debuts de canteranos en siete años

El Valencia CF de hace siete años nada tiene que ver con el que es hoy en día. Una serie de decisiones que empezaron con el despido de Marcelino García Toral y que han llevado al club a establecer la permanencia como objetivo de partida cada temporada han traído consigo una serie de problemas deportivos y económicos a los que el club ha tratado de hacer frente con la promoción y venta de canteranos.

Desde la temporada 19/20 han debutado con el primer equipo hasta 31 futbolistas. Alejandro Panach, Lucas Núñez y Marc Jurado son los últimos de una larga lista de jugadores con los que el Valencia CF ha tratado a lo largo de los años compensar el hecho de que, bajo la gestión de Peter Lim y su dirección deportiva, no lleguen al equipo apenas jugadores capaces de rendir al nivel esperado ni multiplicar el precio que se pagó por ellos.

En más de un lustro en el Valencia, cero fichajes de Miguel Ángel Corona han supuesto una plusvalía para el club, además de acertar con cuenta gotas en fichajes que puedan dar rendimiento -la mayoría de los que han rendido algo han sido cedidos-, un escenario que solamente la apuesta por la cantera ha podido paliar... a base de apostar por muchos de ellos y que una pequeña porción se instalase en el primer equipo.

Temporada 24-25: cinco

Si esta van tres canteranos debutantes, la campaña anterior hubo hasta cinco: Isma Santana, Ro Abajas, Martín Tejón, Pablo López e Iker Córodoba. De todos ellos, los últimos dos siguen en los planes del Valencia CF de cara a futuro y por ello fueron cedidos para foguearse en Segunda División, engrosando las filas del CD Mirandés. El central está siendo fijo, pero el atacante viene de romperse el ligamento cruzado anterior.

Pablo López, con el Mirandés ante el Deportivo / LaLiga

Temporada 23-24: seis

Aquel curso, el segundo de Rubén Baraja en el banquillo, debutaron con el primer equipo hasta seis futbolistas, tratando de encontrar nuevos jugadores para 'La Quinta del Pipo' tras el éxito con la promoción de canteranos del año anterior. Ali Fadal, Marco Camus, David Otorbi, Pablo Gozalbez, Hugo Gonzalez y Yarek Gasiorowski hicieron sus primeras apariciones con la camiseta del Valencia CF. De ellos, Otorbi sigue en el filial con el cartel de promesa emergente -jugó también contra el Maracena-, mientras que Yarek jugó una temporada más y el pasado verano fue utilizado para hacer caja.

Temporada 22-23: tres

La temporada en la que el Valencia CF más cerca estuvo de descender, hasta que la llegada de Rubén Baraja enderezó el rumbo, el club hizo debutar a tres 'chavales': Alberto Mari, Diego Lopez y Fran Pérez. Los tres fueron importantes en la lucha por mantener la categoría, marcando los dos primeros goles que acabaron siendo claves para salvarse. Fran dejó algo de dinero en caja este verano, mientras que el 'Guajín' renovó su contrato tras una buena temporada en lo individual.

Temporada 21-22: seis

Un año atrás también hubo un gran número de debutantes. Son los casos de Yellu, Javi Guerra, Rubo Iranzo, Cristhian Mosquera, César Tárrega y Mario Dominguez. De esta lista saldría el sustento económico y deportivo de los años venideros. El centrocampista de Gilet marcó goles claves en las dos salvaciones del equipo y fue renovado el pasado verano. César Tárrega fue posiblemente el mejor jugador de la temporada pasada y Christian Mosquera, después de dos años a buen nivel, dejó dinero en caja. Rubo, por su parte, sigue pugnando por un puesto y Mario sigue en el filial.

Temporada 20-21: cinco

El curso anterior, el primero ya sin Champions, el Valencia hizo debutar a Jesus Vázquez, Kevin Sibille, Guillem Molina, Koba Koindredi y Yunus Musah. El primero de ellos está en la actual plantilla como suplente de José Luis Gayà y el último dejó mucho dinero en caja cuando fue traspasado al Milan. Fichaje de Pablo Longoria para el juvenil en la etapa anterior que, al contrario que los fichados en la 'era Corona', sí han generado beneficio al club.

Yunus Musah / SD

Temporada 19-20: tres

En la campaña del despido de Marcelino García Toral también se dieron tres debuts: Adrián Guerrero, Vicente Esquerdo y Hugo Guillamon. Solo el último llegó a instalarse en el primer equipo e incluso tuvo buenas temporadas, llegando a ir un Mundial son la Selección Española, aunque su historia con el Valencia CF acabó con una marcha forzada. De las temporadas anteriores se vendieron en los años siguientes a Carlos Soler o Ferran Torres para buscar dinero debido a la falta de ingresos por competición europea o se regaló a Kang In Lee (actual campeón de Europa) para traer a Marcos André.