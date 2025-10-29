La Asociación de futbolistas del Valencia CF organiza un evento para honrar a las víctimas de la DANA

Hoy es un día de dolor y orgullo para todos los valencianos. Hoy es 29 de octubre y hace un año que la DANA llegó, llevándose casas, vidas y muchos sueños. Hoy es 29 de octubre y es el aniversario de la mayor expresión de lucha y resiliencia del país valencià. Hoy es 29 de octubre y Valencia le recuerda al mundo que se levantó para salir adelante.

La Asociación de futbolistas del Valencia CF ha querido hacer un homenaje a ello en la plaza de la afición para conmemorar a las víctimas de esta fatídica tragedia. Desde las 19:00 horas, decenas de valencianos y valencianistas se acercaron al lugar para encender una vela por cada una de las víctimas de la catástrofe.

El acto estaba previsto que concluyera con un minuto de silencio en memoria de los fallecidos, acompañado por la Colla Palleter de Paiporta —uno de los municipios más golpeados por la tragedia— y la interpretación del himno regional a cargo del tenor Josep Climent. Sin embargo, las lluvias repentinas que comenzaron a caer mediada la tarde obligaron a acortar el evento y suspender la lectura del manifiesto final, aunque buena parte del homenaje ya se había desarrollado con normalidad.

Una de las imágenes del homenaje en Mestalla / SD

Un emotivo manifiesto

El manifiesto, preparado por Enrique Pacheco, speaker del Valencia CF, recogía el mensaje de fondo del homenaje: Es imposible sacar algo positivo de lo ocurrido, pero sí debemos sentirnos orgullosos de la fuerza, la solidaridad y la resiliencia del pueblo valenciano”.

Fernando Giner, presidente de la Asociación y exjugador del Valencia CF, subrayó que el objetivo era cerrar el año con un gesto simbólico hacia las víctimas y sus familias. A pesar de que la lluvia obligó a finalizar antes de lo previsto, el homenaje logró su propósito: mantener vivo el recuerdo de quienes ya no están y reafirmar el espíritu solidario que caracteriza al pueblo valenciano