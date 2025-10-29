El maleficio del Valencia CF en el Santiago Bernabéu

El Valencia visita, en la undécima jornada de Liga, este sábado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde el año pasado logró ganar después de 17 años y donde nunca ha ganado dos veces consecutivas en Liga.

Para encontrar los resultados positivos más seguidos hay que remontarse a la temporada 1942-43, cuando el equipo dirigido por Rino ganó al Real Madrid en el estadio de Chamartín y encadenó una racha de seis partidos sin perder a domicilio con dos victorias y cuatro empates.

En su historia reciente, el Valencia empató en cuatro ocasiones seguidas en el Bernabéu entre la temporada 2011-12 y 2014-15. Pero nunca ganó dos veces seguidas.

El Valencia, que no lograba ganar desde 2008 y encadenaba seis derrotas consecutivas, visitó el Santiago Bernabéu en la trigésima jornada de la pasada liga, el pasado 5 de mayo.

El equipo de Carlos Corberán llegaba décimoquinto con 31 puntos, a cuatro de distancia con el descenso, mientras que los de Carlo Ancelotti eran segundos a solo tres puntos del Barcelona.

Diakhaby, Hugo Duro y Mamardashvili como estrellas

El partido no comenzó bien para los blanquinegros, que, en una de las primeras acciones del encuentro, el árbitro señaló penalti de César Tárrega sobre Mbappé, pero Giorgi Mamardashvili detuvo el lanzamiento.

Ya en el minuto 15, el Valencia se adelantó con un gol de cabeza de Mouctar Diakhaby, pero Vinícius Junior empató el partido en el minuto 50. Sin embargo, Hugo Duro marcó el gol decisivo tras un gran centro de Rafa Mir en el minuto 95 para darle a su equipo la primera victoria de la temporada lejos de casa y alejar a los madridistas de la pelea por el título de Liga.

Por parte del Real Madrid jugaron Fran González, Lucas Vázquez (Arda Güler), Tchouameni, Rudiger, Fran García (Camavinga), Modric (Endrick), Valverde, Bellingham, Brahim (Rodrygo), Vini Jr. (Alaba) y Mbappé.

Diakhaby se hace sitio como central goleador entre dos mitos del Valencia campeón de principios de siglo, Marchena y Ayala / SD

Por parte del Valencia jugaron Mamardashvili, Max Aarons (Hugo Duro), Cristhian Mosquera, Diakhaby, César Tárrega, Jesús Vázquez, Enzo Barrenechea (Hugo Guillamón), Diego López, Javi Guerra (Pepelu), André Almeida (Fran Pérez) y Sadiq (Rafa Mir).

Mal balance para el Valencia en el Bernabéu

El balance de los noventa partidos de Liga disputados entre ambos equipos en territorio blanco es de diez victorias para el Valencia, catorce empates y sesenta y seis victorias para el Real Madrid.