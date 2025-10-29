Minuto de silencio y parte médico del Valencia para el Bernabéu

El Valencia CF ha vuelto a los entrenamientos este miércoles con novedades en la ciudad deportiva de Paterna. Carlos Corberán ha recuperado a Pepelu. El mediocentro estará a disposición del equipo este sábado contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu después de superar las molestias que le impidieron viajar a Granada.

El técnico también espera contar con Hugo Duro. El delantero arrastra molestias en el abductor del partido de Copa del martes y este miércoles ha entrenado al margen de sus compañeros. Sin embargo, se confía que pueda incorporarse al grupo entre el entrenamiento del jueves y el viernes.

"Ha sufrido un golpe, es todavía pronto para evaluar, no sabemos la consecuencia del impacto, si ha habido lesión o no en el pie, hay que esperar y esperamos que quede en un golpe y nada más", informaba Corberán en sala de prensa. Se espera que los laterales José Luis Gayà y Thierry Rendall, ambos con molestias físicas, sean titulares.

Lucas Beltrán, más difícil

Más difícil lo tiene Lucas Beltrán. El delantero sigue sin recuperarse de la lesión en el derbi contra el Villarreal que le obligó a retirarse al descanso. El motivo fue un fuerte pisotón en el empeine."Lucas Beltrán ha recibido un golpe y no ha podido continuar por lesión", dijo Corberán. Están descartados los lesionados Dimitri Foulquier, Filip Ugrinic, Largie Ramazani y Mouctar Diakhaby.

Minuto de silencio

La primera plantilla masculina del Valencia CF, Valencia CF Femenino y VCF Mestalla han realizado un sentido minuto de silencio, previamente a los arranques de los entrenamientos matutinos de hoy, en memoria de las víctimas de la trágica riada que devastó, hace justo un año, numerosos municipios de la Comunitat Valenciana.