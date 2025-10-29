El sueño de Panach: un central con alma de defensa y cabeza de centrocampista

En medio de la pesadilla que es la actual situación del Valencia CF todavía hay lugar para cumplir sueños. Uno de ellos, de hecho, tuvo lugar este martes en Granada con el debut en el primer equipo de Alejandro Panach. Valencianista casi desde el momento en que pudo pegarle una patada a un bote, el defensa central de 19 años, que ingresó en la cantera con nueve años, llegó por primera vez al lugar que lleva toda la vida persiguiendo: el primer equipo.

Nacido en Valencia en enero de 2006, el espigado defensor ha pasado casi toda su vida formándose en factoría de Paterna, subiendo todos los peldaños hasta alcanzar el último de ellos y adquiriendo fundamentos tácticos y técnicos a lo largo de su experiencia formativa en diferentes demarcaciones, dando como resultado un defensor completo, moderno y con proyección real de instalarse en la élite a medio plazo.

Panach jugó ante el Maracena con mucha templanza, ejerciendo como central ‘del medio’ en todas las fases del partido en que el equipo formó con tres atrás (con Rubén Iranzo y Eray Cömert) y haciendo una pequeña demostración de capacidades en un partido, eso sí, muy sencillo para el conjunto valencianista, pero que da una pequeña muestra de lo que puede llegar a ofrecer.

El joven futbolista de 19 años no siempre jugó de ‘4’, pero fueron una serie de condiciones mostradas en otras demarcaciones las que le llevaron a ser visto por los técnicos de la Academia como el defensor central del futuro. Empezó como centrocampista, una posición que ocupó durante varios años de su formación y de la que conserva la lectura de juego. Tanto a nivel de selección de pase en salida de balón como en la toma de decisiones sin el esférico.

Alejandro Panach en una acción del partido / VCF

En el centro del campo se mostró como un ‘duelista’ en ciernes, acostumbrado a llevarse casi todas las disputas de balón. Con la cotización al alza de los centrales capaces de dominar ambos registros del juego, con y sin pelota, en el club vieron claro que ese espíritu defensivo y velocidad para correr hacia atrás podía encajar bien unos metros más atrás, dónde pudiera garantizar al equipo una buena salida, jugar con la línea adelantada y resolver con eficacia situaciones de área.

El ‘estirón’, no obstante, tardó y en el club reciclaron de forma coyuntural su velocidad y agresividad defensiva en la demarcación de lateral… hasta que a final de su etapa cadete-principio de juvenil ya ganó los centímetros (mide algo menos de 1’90) y kilos para regresar a la posición en la que los técnicos le adivinaban un mayor porvenir, la de central.

Líder en la generación estrella

Panach forma parte de la talentosa camada de 2006 que ganó el curso pasado División de Honor y que se quedó a las puertas de ganar la Copa de Campeones que le hubiese dado acceso a la Youth League. En ese equipo, que ha cosechado buenos éxitos a lo largo de las temporadas, el central valenciano ha sido un líder natural que en los últimos años ha sido señalado en rojo por el club como un aspirante a continuar la saga de los Mosquera, Tárrega o Yarek.

Atado

El jugador, que entró este verano en el radar de Carlos Corberán, tiene todavía tres años de contrato por delante (hasta 2028) y está ‘atado’. Este año ha dado el salto natural al Valencia Mestalla, equipo en el que tiene que hacerse fuerte para confirmar su progresión con el cambio del fútbol formativo a jugar contra rivales con mucha más experiencia. A partir de ahí, Panach buscará seguir contando las oportunidades en el primer equipo con el objetivo de acabar cumpliendo su su sueño definitivo: jugar cada semana en el estadio de Mestalla.

Ilusionado

Después de su estreno como titular fue el elegido para hablar en rueda de prensa y se mostró muy contento e ilusionado por el debut: “Ha sido una alegría inmensa. Es un sueño hecho realidad. Llevo 10 años en la cantera y nunca lo olvidaré. Me he acordado de toda mi familia y de mis amigos. La camiseta me la guardaré en casa”, expuso.

El central valenciano agradeció la confianza de Carlos Corberán, del que destacó que trata bien a los jugadores de la cantera, y confesó que su referente es César Tárrega, aunque agradece la ayuda que le brindan todos los centrales del primer equipo.