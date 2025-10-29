Tebas envía al Valencia al lunes otra vez y alimenta la polémica de los horarios

LALIGA ha hecho oficial los horarios de la jornada 14 de LALIGA EA SPORTS 2025-26, que arrancará el viernes 28 de noviembre a partir de las 21:00h con el partido entre el Getafe y el Elche y finalizará el lunes 1 de diciembre con el Rayo Vallecano - Valencia en el Estadio de Vallecas a las 21:00h. El Valencia volverá a jugar un lunes. Algo que ya ha sucedido demasiadas veces esta temporada.

No es la primera vez. Ya se jugó el lunes 20 con el duelo Deportivo Alavés - Valencia CF en Mendizorroza desde las 21:00h. También el lunes 29 con el encuentro entre el Valencia CF y el Real Oviedo en Mestalla.

Polémica del derbi en viernes

El equipo juega ahora dos partidos antes del parón liguero contra el Real Madrid y el Betis, antes de la disputa del derbi contra el Levante previsto para un viernes. Algpo que no ha gustado. Julián Calero clamó recientemente por el horario del Valencia-Levante: "No he visto ningún derbi, de una ciudad importante, que se juegue viernes". El entrenador granota mostró su indignación en rueda de prensa, en parte, porque sus tres internacionales empalmarán su vuelta a València con el duelo en Mestalla. Además, declaró que "el club va a hacer diálogo con LaLiga" para cambiar la fecha.