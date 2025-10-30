Cañizares: "La solución al problema la tienen los valencianistas"

Santiago Cañizares, referente del valencianismo tanto por su papel en el equipo campeón de principio de siglo como por su actitud crítica contra la gestión que ha empequeñecido al club, hizo una comparación llamativa para dar a entender de qué manera el Valencia CF podría salir de la espiral negativa que lo envuelve desde la llegada de Peter Lim en 2014.

Habitual semanalmente en el programa 'La Banda' de À Punt, el exportero analiza el club de hoy en día como "un enfermo sin vida a largo plazo". Un enfermo para el que, según Cañizares, la cura podría pasar por una mayor acción de su masa social contra la gestión actual.

Un ejemplo a seguir, según Cañete, en la actitud del pueblo en la dana

De hecho, Cañizares ve similitudes entre la manera en la que tuvo que levantarse en pueblo valenciano para reconstruirse tras la riada del 29 de octubre, cuando "los políticos no estaban", y la dirección que debería tomar el valencianismo en el estadio en ausencia de dirigentes que enderecen el rumbo de la entidad valencianista.

Cañizares recurrió al lema de "el pueblo salva al pueblo" y explicó en el programa nocturno que presenta Dani Meroño: "El valencianismo no está unido ante este problema. Está ahí, en el estadio, mirando un partido de fútbol, yendo al espectáculo de igual modo todos los fines de semana, 40 000 personas ajenas en acto, no en mentalidad, pero sí en acto, a todo lo que está sucediendo. Se ha cumplido un año de la dana, y tuvo que ser el pueblo, el pueblo salvó al pueblo porque los políticos no estaban, pues algo parecido aquí".

"La solución, para mí, la tienen los valencianistas, no las tienen los políticos, la han podido tener... No la tienen. No la tiene la dirección, que muestra una incapacidad importantísima, y tampoco se le ve un ánimo por vender ni por malvender... la solución la tienen los valencianistas, está en sus manos", añadió la leyenda en la portería del Valencia CF.

Corberán, objetivo: recobrar confianza

Desde un punto de vista estrictamente deportivo, Cañizares apuntó que le preocupa que el entrenador haya perdido confianza "en general". "Con la afición, con el equipo, se la ganó el año pasado, y Corberán la tiene que recobrar", indicó.