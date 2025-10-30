Condicionantes del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey

A falta de confirmación, el próximo sorteo de la Copa del Rey se celebrará el martes 11 de noviembre, según ha publicado el perfil especializado en arbitraje 'Gol sin VAR'. En esta segunda ronda de la Copa todavía no entrarán los cuatro conjuntos de Primera división que disputarán la Supercopa de España en Arabia Saudí entre el 7 y el 11 de enero: Real Madrid, Atlético, Barcelona y Athletic.

Los partidos de la segunda ronda de la competición del K.O, en la que participarán 56 equipos, se jugarán el martes 2, el miércoles 3 y el jueves 4 de diciembre. Los encuentros tendrán lugar en una franja horaria entre las siete de la tarde y las nueve de la noche.

Esta temporada, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pretende reducir el criterio geográfico, razón por la que, a diferencia de la pasada, los participantes se dividirán en dos grupos y no en cuatro conforme a un principio de proximidad.

Con la España de la Copa del Rey dividida en dos, se procederá al sorteo emparejando a los equipos de menor categoría con los de mayor en la medida de lo posible. Así que existen elevadas opciones de que el Valencia CF, que eliminó al Marecena en la primera eliminatoria, se mida en segunda ronda con un rival procedente de Primera o Segunda Federación. Y, entre ellos, un conjunto con sede en la parte centro-este del país.

Asimismo, en la siguiente eliminatoria no funcionará el VAR, que entrará en escena en las rondas finales, pero si el FVS (Football Video Support).

Los equipos clasificados a falta de los partidos de este jueves son los siguientes: Burgos, Ourense, Girona, Ferrol, Racing de Santander, Cádiz, Talavera, Guadalajara, Cultural Leonesa, Albacete, Granada, Getafe, Valencia, Tenerife, Huesca, Extremadura, Real Sociedad, Sevilla, Sabadell, Ebro, Zaragoza, Elche, Osasuna, Ceuta, Torrent, Navalcarnero, Numancia, Sant Andreu, Cieza, Mirandés, Sporting, Éibar, Leganés, Portugalete, Mallorca, Reus, Pontevedra, Cartagena, Quintanar del Rey, Eldense, Rayo Vallecano y Villarreal.

Eliminatorias de este jueves

Para este jueves restan estas eliminatorias:

Puerto Vega-Celta

Valle de Egües-Andorra

Getxo-Alavés

Orihuela-Levante

Logroñés-Ponferradina

Baleares-Nàstic

Ávila-Avilés

Palma del Río-Betis

Atlètic Lleida-Espanyol

Samano-Deportivo

Estepona-Málaga

Antoniano-Castellón

Murcia-Antequera