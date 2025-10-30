David Silva muestra su amor al Valencia: "Es el equipo de mi vida"

David Silva es uno de los grandes referentes en los últimos años en Mestalla y uno de los principales artífices de los últimos Valencia CF en la era pre Meriton. El de Arguineguín estuvo cuatro temporadas en el club valencianista, formando un trío muy reconocible con Juan Mata y David Villa. Además, dejó uno de los grandes goles del equipo en Champions League, con un zurdazo impresionante desde fuera del área ante el Chelsea en Stamford Bridge.

El centrocampista se retiró en 2023 tras una importante lesión de rodilla, cuando jugaba con la Real Sociedad y acababa de conseguir la clasificación a Champions League con el conjunto 'txuri urdin'. Además del equipo donostiarra, Silva destacó especialmente en el Manchester City y en el Valencia. Con el club mancuniano disputó 10 temporadas, en las que alzó 14 títulos. Con los 'cityzen', anotó 77 goles y repartió 136 asistencias, convirtiéndose en el sexto jugador con más pases de gol en la historia de la Premier League.

Las palabras de David Silva

"Es muy especial porque es el equipo en el que más tiempo he estado. Es el equipo de mi vida en Inglaterra", se ha sincerado el canario. Sin embargo, el exfutbolista también ha tenido oportunidad para mostrar su cariño al otro club de su vida, el Valencia CF. "En España es el Valencia, me acogió desde que tenía 14 años y tuve cuatro temporadas muy buenas", ha indicado. Llegó a la Ciudad del Turia siendo un cadete y, tras sus cesiones a Eibar y Celta, se asentó en el primer equipo en 2006 de la mano de Quique Sánchez Flores.

Su huella en la selección

Su trayectoria no solo fue excelente a nivel clubes, pues, además de dejar su huella en todos los equipos en los que militó, también lo hizo en la selección española. Con 'La Roja' fue uno de los pocos futbolistas que estuvo presente en los tres títulos seguidos que levantó la selección. El canario formó parte de la convocatoria de Luis Aragonés en 2008 y de Vicente del Bosque en el Mundial de Sudáfrica y la Eurocopa de 2012.