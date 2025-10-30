Fran Pérez tras su hat-trick: "Me están dando la oportunidad de expresarme como yo soy"

El Rayo Vallecano disputó la primera ronda de Copa del Rey frente al CD Yuncos, de Preferente de Castilla La Mancha. Aunque terminó con una victoria contundente favorable al conjunto madrileño (1-6), el equipo manchego anotó el primer tanto del encuentro. Sin embargo, apareció Fran Pérez para dar la vuelta al marcador con tres 'zarpazos' en tan solo cinco minutos.

Un hat-trick fugaz

El canterano valencianista marcó el primer hat-trick de su carrera profesional de una forma muy especial. Consiguió encauzar el partido de su equipo con goles en los minutos 36, 38 y 40 para certificar el pase a la siguiente ronda de la competición copera. De esta forma, el extremo valenciano ya acumula cinco goles en solo doce partidos con el conjunto rayista.

Las palabras de Fran Pérez

Respecto a su gran partido, Fran Pérez comentó: "Ayer fue un día especial para mí. Un día que no olvidaré jamás y en el que además se cumplía un año de la trágica Dana que sufrimos en Valencia. No os olvidamos". Por otro lado, también tuvo buenas palabras para su actual entrenador y equipo: "Estoy muy agradecido al Rayo Vallecano y a Íñigo Pérez porque me están dando la oportunidad de jugar a fútbol y expresarme como soy".

Fran Pérez en un entrenamiento con el Valencia CF / Valencia CF

El fichaje de Fran Pérez por el Rayo Vallecano se hizo oficial el pasado 15 de agosto. Fue presentado como nuevo jugador del conjunto de Vallecas después de toda una vida en Paterna, donde llegó con 13 años, y tras tres años en el primer equipo de Mestalla, el valenciano se ha despedido de su club. "Ha llegado el momento de despedirme de mi casa, donde he crecido, donde he aprendido y donde cumplí mi sueño de debutar en primera división y jugar en Mestalla".