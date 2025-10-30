Horario y dónde ver el Real Madrid-Valencia

Vuelve LaLiga para el Valencia CF. Tras la goleada en Copa del Rey ante el Maracena, el conjunto valencianista retoma la competición liguera, donde se este próximo sábado, 1 de noviembre a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu, al Real Madrid CF. Será el partido número 227 entre ambos conjuntos y los nuestros buscarán, de nuevo, lograr la ‘machada’ de la temporada pasada. Los de Corberán visita al líder de la competición en un estadio en el que ganó la temporada pasada pero de una dificultad máxima.

El Valencia CF logró un importante triunfo en el Bernabéu tras 18 años sin conseguir la victoria en el feudo madridista. Diakhaby y Hugo Duro marcaron los goles valencianistas en un encuentro que marcó un antes y un después en el transcurso de la temporada. En esta ocasión también llega el partido en un momento que puede ser clave de la temporada, los de Mestalla llegan a la cita en puestos de descenso por primera vez este año después de perder contra el Villarreal y la victoria del Celta de Vigo ante Osasuna. La situación vuelve a ser muy complicada.

Dónde ver el partido

El choque se jugará este sábado 1 de noviembre a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu y se podrá ver en televisión a través de Movistar LaLiga. También puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de Superdeporte.es.

Raba y Hugo Duro, celebrando un gol / EFE

Hugo Duro, ‘de dulce’ ante el Real Madrid CF

El delantero del Valencia CF le tiene ‘tomada la medida’ al Real Madrid CF. El ariete getafense acumula 5 goles en los 8 enfrentamientos en la competición doméstica. Precisamente, su estreno goleador con el combinado valencianista fue contra los ‘merengues’ en el Camp de Mestalla el 19 de septiembre de 2021. Con el tanto anotado en la victoria en el Bernabéu de la temporada pasada se convirtió en el tercer futbolista en la historia del Club, tras Pasieguito (campaña 51-52) y Gorostiza (41-42), capaz de marcar tanto al Real Madrid CF como al FC Barcelona en los dos partidos de la primera vuelta y de la segunda.