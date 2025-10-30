Hugo Duro se reencuentra con su víctima favorita

El Valencia CF visita este sábado el Santiago Bernabéu en el peor momento de la temporada posible. El conjunto de Carlos Corberán arrastra un estado de forma pésimo, tanto por los resultados como por las sensaciones sobre el terreno de juego, y el Real Madrid no parece el rival propicio para regresar a la senda de la victoria.

Y aunque sacar un resultado positivo se antoja prácticamente un milagro, el Valencia se agarra al recuerdo de la temporada pasada, cuando consiguió asaltar el Bernabéu 1-2, y al idilio de Hugo Duro con el Real Madrid, que se ha convertido en su víctima favorita desde que es jugador del Valencia.

Cuatro partidos consecutivos marcando

Las cifras hablan por sí solas: Hugo Duro lleva cuatro partidos consecutivos ante el Real Madrid viendo puerta. El último fue especialmente importante, y es que el '9' del Valencia anotó el definitivo 1-2 que permitió al conjunto de Carlos Corberán dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu en el tiempo de descuento la temporada pasada. Con esa victoria, el Valencia prácticamente sentenciaba su salvación, que llegó a ser una incógnita total durante un tramo largo de campaña.

MADRID, 05/04/2025.- El delantero del Valencia, Hugo Duro (d), remata ante el defensa austriaco del Real Madrid, David Alaba, durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Valencia disputado este sÃ¡bado en el estadio Santiago BernabÃ©u en Madrid. EFE/Chema Moya / Chema Moya

También la temporada 2024/25, en el Valencia-Real Madrid de la primera vuelta, precisamente el primer partido con Corberán en el cargo, Hugo Duro adelantó al Valencia en Mestalla, aunque el conjunto blanco terminó remontando el partido en unos frenéticos últimos minutos.

En la temporada 2023/24 Hugo Duro también le marcó al Madrid en los dos enfrentamientos de liga: En el duelo de ida, los blancos arrollaron 5-1 al conjunto entonces dirigido por Rubén Baraja, y Hugo Duro anotó el gol del honor casi en el tiempo añadido. Cuatro meses más tarde, en el partido de la segunda vuelta, el Valencia sacó un empate a dos en Mestalla y el primer tanto de aquel partido llevó la firma de Hugo Duro. En total, son cinco los goles que Hugo Duro le ha anotado al Real Madrid desde que es jugador del Valencia.

Su estreno ante el Madrid

La primera vez que Hugo Duro marcó ante el Real Madrid con la camiseta del Valencia fue en la temporada 2021/22, su primer año vistiendo los colores blanquinegros con Bordalás como entrenador del equipo. En el partido de Mestalla, el Valencia se adelantó por mediación de Hugo Duro aunque el Real Madrid terminó remontando.

Hugo Duro, durante su festejo del 1-0. EFE/Manuel Bruque / Manuel Bruque

Este sábado estará en el Bernabéu

El miércoles llegó a estar en duda después de ausentarse de la sesión de entrenamiento por unas molestias ocasionadas en el duelo copero ante el Maracena, pero todo apunta a que Hugo Duro estará finalmente disponible para la visita al Santiago Bernabéu. Este jueves, el '9' ha entrenado con normalidad y, si no hay un giro inesperado, entrará en la convocatoria para medirse a su víctima favorita. Este sábado buscará marcar el sexto gol ante el Real Madrid.