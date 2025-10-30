Skoda renueva con el Valencia CF como patrocinador 'premium plus'

La plantilla y altos ejecutivos del Valencia CF podrán seguir conduciendo vehículos Skoda durante dos años más. Este jueves el club ha informado a través de su página web de la renovación de contrato con uno de sus principales patrocinadores hasta la conclusión de la temporada 2026/2027.

Los detalles económicos del contrato no se han hecho públicos, aunque los emolumentos percibidos por el club serán similares a los establecidos en anteriores acuerdos, por encima del millón de euros.

La marca checa de coches continuará mostrando su logo en la parte frontal del pantalón del Valencia en los equipos masculino, femenino y filiales. Además, la compañía suministrará al club de Mestalla de su flota de automóviles.

Valencia CF y Skoda están unidas como marcas desde el año del Centenario, 2019, y la voluntad por ambos lados es que pudiese continuar más allá de 2027, cuando la entidad deportiva tiene previsto inaugurar el Nou Mestalla.

Palabras de Solís y Colorado

El director general del Valencia CF, Javier Solís, director general del Valencia CF, ha destacado que "Skoda se ha convertido en un aliado estratégico" para su club. Por su parte, Bea Colorado, directora de marketing de Skoda España, ha agregado: "Estamos muy orgullosos de seguir apoyando al Valencia CF y especialmente a su equipo femenino que representa esfuerzo, talento y una forma de entender el deporte con la que nos sentimos muy identificados".

Actualmente, el 'main sponsor' del Valencia CF es la marca deportiva Puma, de la cual el Valencia ingresa alrededor de cuatro millones anuales con un contrato firmado hasta 2029.