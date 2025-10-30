El Valencia CF vuelve a las andadas 21 jornadas después

El Valencia CF afrontará el partido de este sábado en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid con un objetivo claramente definido por primera vez desde el pasado 10 de mayo. Entonces, el equipo de Carlos Corberán obtuvo la salvación matemática tras ganar por tres goles a cero al Getafe en Mestalla. Cinco meses después, el descenso aprieta nuevamente al club dirigido a la distancia por Peter y Kiat Lim. Un Valencia borrado del mapa europeo y al que, sin un discurso decidido y ambicioso por parte de sus dirigentes, es únicamente la exigencia de la competición de Liga la que marca a los futbolistas las metas de temporada por las que luchar.

Después de la derrota en el derbi con el Villarreal CF y los resultados del día siguiente, en los que Mallorca y Levante se repartieron los puntos y el Celta se llevó los tres de El Sadar, el Valencia cayó en puestos de descenso a Segunda división por primera vez en la actual temporada. Una situación, sin embargo, que no es una novedad para el club durante el último lustro. Años en los que los valencianistas han sido incapaces desde 2020 de rebasar la frontera de los 50 puntos a lo largo de 38 jornadas.

Descenso constante con los Lim al frente

Paso a paso, con los Lim al mando de la entidad, el listón deportivo ha ido decreciendo a la par que lo han hecho también los ingresos económicos por competiciones. Tras doce temporadas, las tres clasificaciones para la Champions League con Nuno y Marcelino (2) han acabado siendo la excepción que confirma la regla.

El receso comenzó con años en los que el equipo deambulaba por mitad de la tabla -zona Meriton- sin posibilidades reales de mirar a Europa, pero también sin riesgo real de verse en el abismo de la Liga. Al menos, no tan real como el vivido desde el curso 2022/23. Desde entonces, el Valencia se ha acostumbrado en exceso a los infiernos de la Liga. Rubén Baraja, de modo similar a lo que pasó con Corberán a finales de diciembre de 2024, llegó para salvar el rumbo de una nave a la deriva.

'Pipo' Baraja aterrizó un mes más tarde, en febrero. Gennaro Gattuso había tirado la toalla semanas antes y esta vez Voro no pudo apagar el fuego como tantas otras en el pasado. Tres derrotas con el exdefensa de los 90 dieron con el equipo en descenso en la jornada 21. Una zona roja en la que coqueteó hasta la 30. Resucitó con una victoria por dos goles de diferencia en Elche y sacó la cabeza con la remontada inolvidable al Valladolid (2-1), capitaneada por Javi Guerra. Aun así, el sufrimiento siguió latiendo hasta el final, con los empates en casa con el Espanyol (2-2) y en Sevilla con el Betis (1-1).

El paso hacia Europa que no llegó

A la siguiente temporada, la 2023/24, el Valencia pareció dar un paso al frente forjado en la comunión del entrenador y el equipo con Mestalla. Sin embargo, la química no bastó para jugar competiciones europeas. Pese a la novena posición, los blanquinegros se apagaron alarmantemente desde mediados de abril. El triunfo en Pamplona (0-1), a mediados de aquel mes de 2024, fue el último hasta el 2-0 al Girona en septiembre, ya en la jornada 6 de la temporada 2024/25.

Por entonces, el futuro del inquilino del banquillo empezaba ya a pintar muy oscuro. La riada aplazó los tiempos alrededor de un mes. Después del emotivo triunfo ante el Betis (4-2), el conjunto de Baraja encadenó tres derrotas frente a Mallorca, Rayo y Valladolid. Posteriormente, los empates con el Espanyol (1-1) y el Alavés (2-2) condenaron definitivamente al vallisoletano.

Corberán, el segundo rescate en tres temporadas

Corberán vino al rescate, y rescató al Valencia con una segunda vuelta extraordinaria. De hecho, abrió una luz de esperanza europea que se disipó con el partido perdido en Mendizorroza, injustamente, por obra de Gil Manzano. A continuación, el equipo inició una decadencia que todavía sigue. Desde Vitoria, el grupo, pese a los refuerzos del verano, cuenta por 13 los partidos de Liga y solo dos ganados. El balance es tan triste como diez puntos de 39 posibles. Esas dos victorias a Getafe y Athletic, cuatro empates y siete derrotas.

Desde su llegada al club, el entrenador de Cheste totaliza 31 partidos de Liga. Estos últimos 13 contrastan con los primeros 18. La reacción, de su mano, sacó al equipo de la zona del descenso después de 24 jornadas hundido en ella. La victoria en casa sobre el Valladolid (2-1), gracias a los tantos de Diego López y Sadiq Umar, colocaron al Valencia en planta. Fuera de una 'zona roja' en la que Corberán lo había mantenido 21 jornadas consecutivas hasta el pasado sábado. Doce el pasado curso, y nueve, en el actual.

Los jugadores abrazan a Sadiq, autor del tanto que encarriló el triunfo del pasado curso ante el Valladolid / F. Calabuig

Pese a todo, a lo largo de todo este tiempo, la posición más alta en la que ha podido habitar el Valencia de Corberán ha sido la octava tras la jornada 3, en la que ganó por tres goles a cero al Getafe. Durante el resto de semanas de la actual temporada, el equipo ha convivido en la parte medio baja de la tabla.

Sin mandos capaces de fijar un objetivo de temporada

Sin mandos en el club que establezcan un objetivo a las claras al equipo, es la realidad de la Liga la que vuelve a poner al Valencia en el 'juego' de la permanencia en el horizonte y, a día de hoy, con una proyección de puntos por debajo de los 38.

Si se exceptúan los equipos descendidos en la anterior campaña -Leganés, Valladolid y Las Palmas-, el Valencia es de largo el conjunto de entre los 20 que compiten hoy en Primera con un mayor número de semanas en la 'zona roja'. En total, 25. Ocho de ellas, con Corberán como entrenador. Por delante de equipos como Girona (9), Alavés (9), Espanyol (9), Mallorca (7), Getafe (5), Real Sociedad (4), Sevilla (3), Levante (3) y Celta (2).

Ron Gourlay apuntaba como obligación un regreso a Europa para el verano de 2027, para cuando se espera la construcción del nuevo estadio. La cruda realidad de la Liga apunta, por ahora, a un tercer año compitiendo por no descender.