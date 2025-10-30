El Valencia, obligado a remontar el vuelo en un mes de noviembre exigente

La derrota frente al Villarreal en Mestalla del pasado sábado terminó por arrastrar al Valencia CF a los puestos de descenso. El mes de octubre ha sido horrible para el conjunto de Carlos Corberán, con dos derrotas y un empate que han ampliado a cinco los partidos consecutivos sin conocer la victoria. Más allá de los resultados, las sensaciones no invitan al optimismo, e incluso recuerdan al tramo inicial de la temporada pasada.

Por esa razón el mes de noviembre se presenta prácticamente con la obligación de remontar el vuelo, volver a la senda de la victoria y sacar un buen puñado de puntos, aunque el calendario no es precisamente un paseo en barca para el Valencia CF.

Primer plato fuerte

El conjunto blanquinegro inaugura el mes con el reto más comprometido actualmente en LaLiga, visitar el Santiago Bernabéu. La temporada pasada el Valencia ya obró el milagro de asaltar el feudo blanco, aunque en esta ocasión, pero el estado de forma en el que llegan ambos equipos, se antoja complicado que el Valencia pueda sacar un resultado positivo.

CORNELLÃ (BARCELONA), 23/09/2025.- Los jugadores del Valencia aplauden a la aficiÃ³n tras el encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports disputado este martes entre RCD Espanyol y Valencia CF en el RCDE Stadium, en CornellÃ¡ (Barcelona). EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta

El Valencia, cuyo balance histórico en el Bernabéu son 66 derrotas, 14 empates y 10 victorias en 90 partidos, nunca ha logrado dos victorias seguidas ante el equipo dirigido esta temporada por Xabi Alonso.

Betis, próximo equipo en visitar Mestalla

Tras el Real Madrid, el Valencia volverá a jugar contra un equipo que aspira a estar en la zona alta de la clasificación. Los de Corberán recibirán al Betis en casa el domingo día 9 a las 18:30 horas. El conjunto blanquinegro se reencontrará con su afición después de los tensos momentos vividos el día del Villarreal por la decepcionante imagen del equipo.

Luis Rioja / EFE

Derbi valenciano

El tercer partido de noviembre será el derbi valenciano. El Valencia y el Levante volverán a reencontrarse tres años después del último derbi el viernes 21 de noviembre a las 21 horas en Mestalla, donde los granotas nunca han conseguido ganar. Se antoja uno de los derbis más igualados de los últimos años y el Levante llegará con un Etta Eyong y Carlos Álvarez que son una amenaza en cualquier contexto.

Cierre del mes en Vallecas

El último partido de noviembre para el Valencia será en otro campo comprometido como es Vallecas. El Rayo ha mejorado mucho los resultados en las últimas jornadas tras un inicio titubeante y ahora mismo está cerca de los puestos europeos.