Convocatorias de Real Madrid y Valencia para el choque en el Bernabéu

El Valencia CF ha llegado esta noche a Madrid, donde ha viajado en AVE desde la estación de Joaquín Sorolla, con 23 jugadores disponibles: 19 del primer equipo y cuatro canteranos. Las bajas con las que contará Carlos Corberán, técnico valencianista, son las mismas de las últimas semanas: Mouctar Diakhaby, Largie Ramazani, Filip Ugrinic y Dimitri Foulquier.

En el último entrenamiento de la semana antes de la cita contra el líder de la Liga, Javi Guerra, al que se le dosificó el jueves, ha vuelto a entrenarse con normalidad. Además, Hugo Duro y Pepelu han continuado con buenas sensaciones, superadas sus molestias, y Lucas Beltrán también ha podido finalmente unirse al equipo y estar en disposición de ayudar este sábado en el Santiago Bernabéu a sus compañeros.

Esta es la lista de los 23 convocados por Corberán, entre ellos, los jugadores del Valencia Mestalla David Otorbi, Lucas Núñez, Alejandro Panach y Rubén Iranzo.

Porteros

Julen Aguirrezabala

Stole Dimitrievski

Cristian Rivero

Defensas

César Tárrega

José Copete

Eray Cömert

Thierry Rendall

José Luis Gayà

Jesús Vázquez

Alejandro Panach

Rubén Iranzo

Centrocampistas

Javi Guerra

Pepelu

Baptiste Santamaría

André Almeida

Luis Rioja

Lucas Núñez

Delanteros

Arnaut Danjuma

Hugo Duro

Dani Raba

Diego López

Lucas Beltrán

David Otorbi

Sin represalias para Vinícius Júnior

Mientras tanto, el Real Madrid también ha hecho pública esta tarde la convocatoria para el choque con el Valencia. Vinícius Jr, para el que su técnico Xabi Alonso aseguró que no habrá "ninguna represalia" tras su comportamiento cuando fue sustituido en el Clásico, figura en la lista de los blancos para una jornada en la que son baja por lesión Dani Carvajal, David Alaba y Antonio Rüdiger, más Andriy Lunin por sanción.

Xabi Alonso pierde de nuevo al capitán, Dani Carvajal, tras ser sometido a una artroscopia en la rodilla derecha que le mantendrá al menos dos meses alejado nuevamente de los terrenos de juego.

La baja de Carvajal, que reapareció ante el Barcelona el pasado domingo en el Bernabéu, pero el lunes se confirmó que volvió a lesionarse, se suma a las que sufre Xabi Alonso ante el Valencia, el austriaco David Alaba, que no se recupera a tiempo de una sobrecarga muscular, y el alemán Rüdiger, que sigue con el tratamiento de la rotura que sufrió en septiembre en el recto anterior de la pierna izquierda.

La expulsión al portero ucraniano Lunin ante el Barcelona, sufrida en el banquillo, provoca que Alonso cite a los canteranos Sergio Mestre y Fran González.

La convocatoria del Real Madrid para medirse al Valencia en la undécima jornada de LaLiga la forman también 23 jugadores:

Porteros: Courtois, Fran González y Sergio Mestre.

Defensas: Trent, Huijsen, Militao, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Mendy.

Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Jude Bellingham.

Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.