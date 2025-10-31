Corberán: "No podemos centrarnos en Vinicius, el Madrid no lo permite"

Carlos Corberán afronta una visita al Bernabéu en el peor momento posible: El equipo en descenso, en tensión con la afición y sin una idea de juego efectiva. El reto de contener a un Real Madrid en plena forma no es para nada fácil y, en especial, a Vinicius Jr., una de las principales amenazas del conjunto blanco.

Titi y Vinicius serán 'pareja de baile'

El técnico valencianista confirmó en rueda de prensa que será Thierry Rendall el lateral encargado de ocupar el carril derecho para medirse al internacional brasileño:

“El año pasado en Mestalla fue Foulquier el lateral derecho. En el Bernabéu fueron Aarons y Mosquera. Mañana será Thierry el encargado de ese espacio de juego. No es un partido para centrarnos en un jugador porque el Madrid no lo permite. Debemos ayudarnos constantemente, centrándonos en lo que depende de nosotros, que es mucho”, explicó el técnico.

Corberán insistió en que su equipo no puede permitirse diseñar un plan específico solo para frenar a Vinicius, porque el Real Madrid castiga cualquier desequilibrio. “No se trata de marcar un plan para un jugador, sino de competir como bloque”, añadió, dejando claro que la clave estará en la solidaridad defensiva y en la concentración colectiva durante los noventa minutos.

Además, el de Cheste se refirió a la reciente declaración del Comité Técnico de Árbitros (CTA), que reconoció el error cometido en el penalti no señalado al Valencia en el encuentro de la pasada temporada en Mestalla. El técnico valoró el gesto, aunque no ocultó su amargura. “Es verdad que la afirmación del CTA está alineada con lo que todos vimos y sentimos en Mestalla en ese minuto 40, que ese penalti ahora se nos da la razón. A la vez que te alegra te genera dolor porque hicimos una gran primera parte y no merecimos llegar al descanso perdiendo. Y tuvo trascendencia en el resultado final porque nos precipitaron para atacar más con el corazón que con la cabeza y el orden”, lamentó.

El penalti señalado a Gerard Moreno en el Valencia CF Villarreal CF / MOVISTAR

Sin novedades

En cuanto a la convocatoria, el técnico confirmó que tendrá a su disposición a los mismos jugadores que en el derbi ante el Villarreal, sin novedades en la enfermería. “Tendremos los mismos jugadores disponibles que contra el Villarreal”, señaló el técnico, que confía en plasmar la buena primera parte mostrada ante los groguets en el estadio merengue.

Una situación límite

El Valencia lleva desde el inicio de la temporada jugando con fuego: tras caer derrotado ante el Villarreal, el conjunto ché volvió a caer en zona roja de la tabla, y con ella los 'demonios' del descenso de pasadas temporadas.

En apenas diez jornadas, solo ha sumado dos victorias y tres empates, acumulando cinco partidos sin ganar y mostrando síntomas de impotencia en su juego. La falta de reacción en el campo ha despertado críticas contra el técnico, cuestionado por no hallar soluciones tácticas consistentes.

La plantilla del Valencia CF tras una nueva derrota / JM LOPEZ

La situación es peligrosa: el club atraviesa su peor tramo desde que Corberán asumió el cargo y el descenso ya no es una amenaza lejana sino una realidad latente. Desde la dirección deportiva han blindado al técnico, aunque en el Valencia CF el término 'confianza total' se tambalea de la noche a la mañana.