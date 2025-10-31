Corberán responde por primera vez sobre su futuro

No es ningún secreto que el Valencia CF atraviesa por una situación muy delicada. La dinámica tanto de resultados como de sensaciones es pésima, hasta el punto de que el equipo ha caídos hasta los puestos de descenso tras las primeras 10 jornadas disputadas.

Y como es habitual cuando un equipo no da síntomas de levantar cabeza, la figura del entrenador empieza a ser discutida, y en este caso le toca a Carlos Corberán, que la temporada pasada se erigió como el salvador del equipo pero este curso está concentrando un gran porcentaje de las críticas.

Por primera vez desde que es entrenador del Valencia, el de Cheste ha sido preguntado en rueda de prensa si teme por su futuro en el cargo en caso de que el Valencia tampoco sea capaz de sumar puntos en los dos siguientes partidos de LaLiga ante Real Madrid y Betis, una circunstancia que dejaría al equipo evidentemente en puestos de descenso, y además con serias posibilidades de ser, incluso, colista.

CORBERÁN EN SALA DE PRENSA / SD

Al respecto, Corberán hizo frente a la pregunta pero no quiso entrar demasiado en detalle sobre un posible fin de ciclo como entrenador del equipo. El de Cheste dejó claro que lo que "no entendería" es que "un entrenador del Valencia estuviera pensando en lo que pase en dos semanas". Además, zanjó con un "me centro en el siguiente partido".

De nuevo sobre la situación del equipo

También volvió a pronunciarse sobre la situación actual del equipo, entendiendo que se atraviesa un mal momento pero explicando también que existen aspectos positivos difíciles de ver porque los resultados no acompañan: "Los resultados condicionan mucho las sensaciones. Venimos de una muy buena primera parte ante el Villarreal y si todo fuera tan desafinado no la habríamos hecho. Analizamos el rendimiento por encima de los análisis centrados exclusivamente en los resultados. Los resultados no deben esconder lo que hacemos bien en la derrota y mal en la victoria, aunque suele estar ligado porque la línea es muy fina".

Entrenament del València CF / SD

Mismo planteamiento

Lo que también dejó claro el técnico es que no cambia su forma de afrontar el partido pese a que el equipo esté en descenso y visite el campo del líder, y tampoco varía nada el hecho de que el equipo consiguiera el curso pasado asaltar el Bernabéu: "Se afronta como cualquier otro partido, analizando fortalezas y debilidades. Sabemos que sacar algo positivo en un campo ante un rival así te exige lo mejor a nivel ofensivo y defensivo".