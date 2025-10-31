El día que Rafa Benítez quiso volver al Valencia CF

Rafa Benítez acaba siendo siempre uno de los nombres propios cuando el expresidente del Valencia CF Manuel Llorente concede una entrevista y habla del club al que le tocó dirigir en dos etapas. Entre 1999 y 2004 como consejero delegado, y entre 2009 y 2013 como presidente. Después de tres temporadas de éxito, entre las mejores de la historia de la entidad, el entrenador decidió marcharse en 2004 al Liverpool, histórico de la Premier, con el que logró la Champions League y la Supercopa de Europa en 2005.

El año anterior, en 2004, el Valencia CF había levantado con el técnico madrileño la Liga y la UEFA Cup. En agosto, ya sin él y con Claudio Ranieri, la Supercopa europea. Además, dos años antes y tras más de tres décadas de sequía en la competición madre, un título de Liga imborrable. Benítez era Dios en València, futbolísticamente hablando, en la capital del Túria. ¿Por qué se fue? ¿Solo por dinero?

En su intervención de este jueves en À Punt, Llorente ofreció su versión sobre lo que pasó en la primera mitad del mágico 2004 de puertas hacia dentro, y reveló un nuevo dato, el entrenador del Doblete se ofreció entre 2010 y 2011 para volver al banquillo de Mestalla... aunque con condiciones que el entonces presidente no aceptó.

El desgaste anímico y personal del entrenador

Antes, no obstante, las palabras del mismo Benítez en 2004, rescatadas por la televisión autonómica. "Los acontecimientos del último año me desgastaron bastante en lo anímico y en lo personal, y me han hecho reconsiderar mi continuidad en el Valencia, que tenía clara". Así, acabó marchándose a la Premier League, a pesar de que le restaba un año de contrato en la entidad de Mestalla.

¿Qué dice hoy sobre la cuestión Llorente? "Nunca quise polemizar con Rafa (Benítez), teníamos mucha amistad, también nuestras mujeres, de hecho, me dedicó la Liga en la televisión por mi apoyo. Pero sobre aquello... un mes antes nos trajo una carta al club: 'Yo, Rafa Benítez, como trabajador por cuenta ajena, comunico con 30 días de antelación que no voy a seguir'".

Llorente no entra en los desencuentros de los meses previos, entre enero y junio, incluso los niega y recurre a la mítica frase del entrenador en la temporada anterior sobre los polémicos fichajes de Canobbio y Olivera. "No, nunca, lo único que hubo fue lo de la lámpara y el sofá, siempre tuvimos una gran relación, que tenía exigencia por ambos lados. El motivo fue que firmó con el Liverpool el contrato. Seis meses antes, me reuní con su agente, le quedaba un año más. No tenía por qué irse. Entonces se creó el problema. Quilón (agente) me dijo: 'No seas tú quien cargue con la marcha de Benítez'. Discutíamos, sí, pero por la exigencia que los dos teníamos", explicó Llorente en 'La Banda'.

Además, el consejero delegado entre 1999 y 2004, época en la que tenía "el mando y la firma" en el Valencia, recuerda que hizo una campaña en la Liga para que los técnicos no se pudieran ir tan fácilmente con contrato en vigor, y reclamó durante mucho tiempo que se indemnizase a los clubes en situaciones así. La situación fue a juicio, y ganó el entrenador.

El desencuentro con las primas

Según Llorente, este le decía a Benítez: "Si el Liverpool te tenía fichado, lo que debías haber hecho es pagar un dinero". "En su momento, yo me negué a pagarle la prima de temporada porque le quedaba un año, llegamos a juicio... y le pagamos al final", añade.

El exmandatario asegura que la relación "siempre ha sido buena" después de aquello y contó una situación reveladora como ejemplo. "Voy a contar una cosa que no he dicho nunca. Cuando yo era ya presidente, Quilón vino y me dijo: '¿Te interesa Rafa? Él estaría dispuesto a volver al Valencia'. Me lo ofreció con la condición de irse cuando quisiera. Mi respuesta fue que nuestro puerto no está preparado para un buque tan grande", reveló.

"No me metí en ese charco, un buque demasiado grande..."

Unai Emery había metido el primer año en la UEFA y lo acabaría colocando en Champions, en el segundo. Según palabras de Llorente, el vasco además contaba con un contrato "renegociado a la baja", incomparable con lo que había ganado el madrileño en el fútbol inglés. "Benítez no iba a venir por los 1,3 millones que ganaba Unai", afirmó, antes de rememorar el contexto del club: "550 millones de deuda, Emery lo estaba haciendo fenomenal... Rafa tenía un caché alto, libre... No me metí en ese charco".

En la primera parte de 2010, las desaveniencias de Benítez con los nuevos propietarios 'reds' eran claras y, finalmente, su contrato se rescindió a principios del mes de junio tras dejar al equipo séptimo en la Premier. Se barajó una aventura con la Juventus, pero a la postre, Rafa sustituyó a Mourinho en el Inter de Milán, donde se marchó destituido en diciembre de 2010. Casi dos años después, regresó a los banquillos con el Chelsea.

En 2023, Benítez también ha reconocido que hubo otras ocasiones de regresar al Valencia en un pasado más cercano. Entrenó al Celta en la Liga entre junio de ese año, 2023, y marzo de 2024.