Directo | Corberán analiza la última hora del Real Madrid - Valencia CF

Enfermería y reconocimiento del CTA reconociendo fallos contra el Valencia.

Es verdad que la afirmación del CTA está alineada con lo que todos vimos y sentimos en Mestalla en ese minuto 40 que ese penalti ahora se nos da la razón. A la vez que te alegra te genera dolor porque hicimos una gran primera parte y no merecimos llegar al descanso perdiendo. Y tuvo trascendencia en el resultado final porque nos precipitaron para atacar más con el corazón que con la cabeza y orden.

Tendremos los mismos jugadores disponibles que contra el Villarreal.