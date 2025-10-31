Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Corberán analiza la última hora del Real Madrid - Valencia CF

El técnico blanquinegro afronta una durísima prueba en la visita al Santiago Bernabéu

Carlos Corberán en sala de prensa

Carlos Corberán en sala de prensa / SD

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Carlos Corberán afronta una durísima prueba en la visita al Santiago Bernabéu. El curso pasado se llevaron la victoria en el templo del Real Madrid gracias a un gol de Hugo Duro en el último instante, pero ahora se miden al líder de LaLiga y con el Valencia CF en plena crisis de resultados y cada vez más abajo en la tabla. Sigue la rueda de prensa a partir de las 13 horas.

Directo | Corberán analiza la última hora del Real Madrid - Valencia CF

