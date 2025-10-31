Directo | Corberán analiza la última hora del Real Madrid - Valencia CF

En Directo
Carlos Corberán afronta una durísima prueba en la visita al Santiago Bernabéu. El curso pasado se llevaron la victoria en el templo del Real Madrid gracias a un gol de Hugo Duro en el último instante, pero ahora se miden al líder de LaLiga y con el Valencia CF en plena crisis de resultados y cada vez más abajo en la tabla. Sigue la rueda de prensa a partir de las 13 horas.
Enfermería y reconocimiento del CTA reconociendo fallos contra el Valencia.
Es verdad que la afirmación del CTA está alineada con lo que todos vimos y sentimos en Mestalla en ese minuto 40 que ese penalti ahora se nos da la razón. A la vez que te alegra te genera dolor porque hicimos una gran primera parte y no merecimos llegar al descanso perdiendo. Y tuvo trascendencia en el resultado final porque nos precipitaron para atacar más con el corazón que con la cabeza y orden.
Tendremos los mismos jugadores disponibles que contra el Villarreal.
¿Cambios de juego o sistema?
Para mí no hay sistemas que garanticen resultados. Creo mucho en la convicción de la plantilla en lo que hacemos. Lo que no hay que hacer es dejar de hacer lo que uno es capaz de hacer. Comprometernos con ellas e insistir en mostrarlas.
La primera parte ante el Villarreal como punto de partida.
Fue muy buena, pero el rival es otro y el Madrid no ataca ni defiende igual. Me quedo con la resilencia y personalidad de esa primera mitad.
¿Qué Valencia esperas en el Bernabéu?
Espero un Valencia capaz de generar momentos benos y ojalá sean los máximos en ataque y defensa. Que estemos fuertes mentalmente para cometir el partido.
¿Diferente preparación al estar en descenso?
Nos enfocamos en conseguir nuestro mejor nivel de rendimiento. Los resultados suelen ser reflejo de cómo rindes. Es difícil desligarlo
Manejar la presión para que no ocurra lo mismo que ante el Barça
Cada partido lo preparamos con la máxima ilusión, convencidos de nuestras posibilidades. Debemos hacer un partido muy bueno en defensa porque el Madrid te lleva a ello. Debemos tener resilencia y personalidad para ayudarnos mucho y manejar los momentos sin restar las opciones de atacar.
¿Aumenta la motivación o el miedo?
Se afronta como cualquier otro partido, analizando fortalezas y debilidades. Sabemos que sacar algo positivo en un campo ante un rival así te exige lo mejor a nivel ofensivo y defensivo.
¿Puede soñar el Valencia con volver a ganar en el Bernabéu por segundo año consecutivo?
Ese es el foco nuestro. Somos conscientes del rival y el momento en el que están, pero ojalá podamos conseguirlo
Empezamos
En breve está previsto que arranque la rueda de prensa
