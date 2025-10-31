Manuel Llorente: "Estaría dispuesto a volver y ayudar al Valencia CF a salir adelante"

Manuel Llorente, presidente del Valencia CF durante buena parte del lustro anterior a la llegada al accionariado de Peter Lim, ha admitido que está abierto a un regreso al club para "ayudar" a salir de la grave situación en la que se encuentra. A sus 73 años, el consejero delegado de los éxitos entre 1999 y 2004 no se cierra a trabajar al lado de Meriton, aunque es consciente de que "podría haber momentos de choque con el muro".

Apartado de la primera línea desde 2013, cuando presentó la dimisión, Llorente asegura en 'La Banda' de À Punt Esports que al Valencia "volvería para ayudarlo". "Por supuesto que sí, habría que ver cómo se haría efectiva esa ayuda porque puede haber momentos en que choques con el muro... desde luego, ayudaría como cualquier valencianista y valenciano, como algún exjugador", responde sinceramente.

No obstante, esa supuesta vuelta no sería "para estar en la línea en la que estaba en el pasado, porque lleva mucho desgaste y tensión". "Estaría dispuesto a hacer lo posible para que el club saliera adelante. Hoy, hace falta más gestión, personas que estén metidas y que ayuden en todos los niveles", agregó.

Otros de los puntos de interés de la entrevista llegó cuando el expresidente fue cuestionado por las imágenes en las que en la presentación de la temporada 2002/03 al entonces presidente, Jaume Ortí, le llovió una tormenta de silbidos y pañuelos, y por si ha cambiado mucho la afición en estos más de 20 años. Aquel Valencia campeón de Liga no se había reforzado y la oposición, liderada por Paco Roig, repartió pitos a las puertas del estadio. Para Llorente, el cambio no está en los aficionados, sino en la atención mediática.

¿Ha cambiado mucho la afición en 20 años?

"No ha cambiado la afición, que sigue yendo al campo, animando a su equipo, lo que ha cambiado es el mundo periodístico. Entonces, había muchísimos más medios, páginas, tertulias, en radios, en televisión... Toda esa presión mediática se ha diluido. No hay presión hacia el club", analizó antes de recordar como, pese a las críticas, dirigentes como él trataban con normalidad a los periodistas. "Una de las cosas que aprendí es a no mentir a los periodistas, puedes despistarle o no cogerles el teléfono", apuntó.

A la hora de la autocrítica, Llorente "no" considera que la concesión del crédito del IVF y la ampliación de capital en 2009 fuese un "problema metido en un cajón" que acabó derivando en la venta de la mayoría accionarial en 2014. "No. Como sociedad, el Valencia CF no hacía falta venderlo, el aval se hizo con el Ayuntamiento, la Diputación, Canal 9, todos como patronos, y esos patronos iban a aportar dinero para amortizar ese crédito a la Fundación. Además, el club iba a ceder derechos de televisión a la Fundación, y pudiese pagar la devolución... Pero, en ese momento, dije: 'No, no podemos meter en un lío, mejor dejarlo como está'. La Fundación estaba perfectamente montada, nadie esperaba una crisis como la que vino, con mucha presión a la Generalitat, que no pagaba a las farmacias, pero nos avalaba, la política se mezcló...", argumentó el exdirigente.

El banco presionaba para la venta de jugadores

La venta de jugadores y el recambio de piezas fue una de las maniobras con las que el Valencia se mantuvo en zona Champions en los tiempos de Lorente. No se arrepiente de vender jugadores, dijo Llorente, que admitió que José Luis Olivas, el presidente de Bancaja, principal acreedor de la entidad entonces, también presionaba en ese sentido. "Aprendí de Jesús Martínez, el jugador tiene que dar rendimiento deportivo y económico, vendes cuando te compran, no cuando quieres, y es muy importante para equilibrar la economía. Aprovechamos buenas situaciones y el equipo siguió estando arriba. A Villa no se le podía retener, él no quería ir al Madrid, pese a las conversaciones con Florentino, quería ir al Barcelona. Tenía presiones del presidente de Bancaja, había que vender... Me dijo: 'Manolo, el Valencia es como la familia que se sienta a comer, no tiene par comer y sí un Sorolla colgado en la pared'. Vivíamos de la financiación del IVF. Le dije: 'Mira, tú llevas el banco, déjame que lleve yo el Valencia. Ahora, no lo vendo porque el año que viene debemos estar en Champions", explicó. Finalmente, "se vendió por 42 millones con un certificado, 42 millones limpios para el Valencia, pese a los rumores que hubo...".

David Villa, homenajeado por Laporta en la previa de un Valencia - Barcça en 2022, en el palco de Mestalla / FC Barcelona

¿Ha querido Llorente comprar el Valencia?

"Sí, he participado en gestiones que no han llegado a iniciarse porque Lim nunca ha querido contestar. Fueron a través de fondos de inversión italianos, además con el visto bueno de la Caixa y una carta a Peter Lim, mediante un gabinete de abogados, pero ni contestó", confiesa. En cambio, no habló de cifras porque asegura que lo que se pedía a Lim era saber "en qué medida" podía comprarse el club y en qué medida "Lim quería seguir participando".

"Hoy, el valor del Valencia es el valor inmobiliario, no es el del equipo que tiene, es el valor que ha movido estas operaciones. Un valor que viene de la operación Newcoval, que nos dejaba limpios de deuda y con un estadio y una ciudad deportiva del club, pero llegó la crisis y eso se fue al traste", añadió durante la entrevista.

Manuel Llorente, por último, indicó que sigue acudiendo a Mestalla a ver al Valencia y, según él, en la actualidad la gestión económica del Valencia "no hay más remedio que hacerla así", como se está haciendo. "Debes bajar costes de plantilla, tus ingresos son solo de 95 millones, la deuda es muy grande. Si con ingresos pagas la amortización, este año de 40 millones... e intereses, el equipo no tiene otra que ser flojo, de supervivencia, no puedes gastar más", razona.

"Cuando entró Lim siempre dije que el Valencia sería lo que su dimensión económica le permita ser, que nadie pensara que Lim sería como con Fernando o Juan Roig, o propietarios árabes. Cuando yo estaba, nuestro presupuesto era de 120 millones y el del Atlético de 90, hoy ellos están en 500 millones, y el Valencia ha bajado, años después, a 90...", dijo Llorente, quien no cree que el equipo baje a Segunda, aunque ve esta temporada mayor dificultad en los rivales de la zona baja de la clasificación. Y terminó alertando de que un descenso "no" se soportaría porque el fondo de garantías, unos 40 millones, están entregados en un crédito.