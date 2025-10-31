Xabi Alonso avisa al Valencia CF con Vinícius

El Valencia visita este sábado el Santiago Bernabéu en busca de otra victoria milagro ante el Real Madrid como ocurrió la temporada pasada. El partido, probablemente el más exigente ahora mismo en LaLiga, llega en un momento pésimo para el conjunto de Carlos Corberán, tanto por resultados como por sensaciones, con la afición cada vez más crispada.

El Madrid afronta el choque como favoritísimo y con la moral por las nubes tras ganar El Clásico la semana pasada. El arranque de temporada del conjunto de Xabi Alonso está siendo ilusionante y el único 'pero' está siendo Vinícius Jr y algunos de sus comportamientos sobre el terreno de juego que están generando polémica. En el partido frente al Barça, sin ir más lejos, volvió a ser noticia por reaccionar de malas maneras cuando fue sustituido por su entrenador.

Durante la semana, se ha rumoreado que el brasileño podría caerse del once frente al Valencia por 'castigo' tras lo sucedido la semana pasada, pero este viernes en rueda de prensa Xabi Alonso ha despejado las dudas descartando un supuesto castigo. Xabi Alonso valoró de forma positiva la petición de perdón de Vinícius Jr que publicó este semana en redes sociales, con unas palabras "desde el corazón" en el vestuario que le dejaron "muy satisfecho", y dijo que no habrá "ninguna represalia".

Vinicius y Xabi Alonso evitaron cruzarse tras el cambio. / SERGIO PEREZ / EFE

"El miércoles, después de los dos días de descanso, tuvimos una reunión con todos, con la plantilla y Vini estuvo muy bien, impecable. Habló desde el corazón con sinceridad y yo quedé muy satisfecho. Para mí, desde ese momento, el asunto quedó zanjado", aseguró el técnico en la rueda de prensa, avisando de que podría ser titular para recibir al Valencia.

Comunicado de Vinícius

En el comunicado que lanzó posteriormente en las redes sociales, Vinícius pidió perdón a todos los aficionados del Real Madrid, a sus compañeros, al club y al presidente Florentino Pérez, sin nombrar a Xabi Alonso.

"Fue un comunicado muy valioso, muy positivo, en el que Vini demostró su honestidad. Habló desde el corazón de lo que significa este club y lo que quiere dar. Lo más importante es lo que dijo a sus compañeros, a la afición y al club. Quedé muy satisfecho. Desde el miércoles se cerró el tema pensando en todo lo que viene", valoró Xabi Alonso.

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en Valdebebas.

Sin castigo ante el Valencia

El técnico tolosarra volvió a ser preguntado en tres ocasiones más por la situación vivida y no quiso dar más detalles. Apuntó que no habrá un castigo para el jugador en el aspecto deportivo en ninguna de sus decisiones.

"Fue muy positivo, muy valioso y quedé satisfecho, desde el miércoles se cerró, ayer entrenamos bien, veo a Vini bien, todos están con ganas, estamos en el mismo barco y remando en la misma dirección", dijo.

"El tema está zanjado y mañana tenemos el partido que es lo más importante. Ninguna represalia. Entiendo que vuestro foco esté ahí y lo respeto, pero desde el miércoles tras hablar y cerrarlo muy positivamente, el foco está en el campo".