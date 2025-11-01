El Valencia CF visita este sábado el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid, líder de LaLiga. Los de Carlos Corberán llegan a la capital con 23 jugadores, de los que cuatro son del filial. Las bajas de Mouctar Diakhaby, Largie Ramazani, Filip Ugrinic y Dimitri Foulquier condicionan un equipo que aspira a romper su mala racha liguera y salir de los puestos de descenso.

Los de Xabi Alonso, por su parte, también cuentan con bajas importantes. Además de la reciente del capitán Carvajal, Rüdiger y Alaba tampoco podrán estar con sus compañeros. Lunin, sancionado por los enfrentamientos tras el Clásico, no podrá ser el portero reserva este sábado.

Con todo esto, Corberán formará con Agirrezabala en portería, escudado por Thierry y Gayà en los laterales y la dupla Tárrega - Copete en el centro de la zaga. Pepelu y Javi Guerra ocuparán la sala de máquinas ante un equipo, el de Alonso, que transita con mucha rapidez.

Guerra en un entrenamiento anterior al de este jueves / VCF Media

En la delantera colocará a Rioja y Diego López como interiores y a los Danjuma y Hugo Duro en unas posiciones de ataque de las que se espera más trabajo y acierto que nunca.

Alineaciones probables del Real Madrid - Valencia CF

Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Militao, Valverde; Tchouameni, Güler, Bellingham, Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Valencia CF: Agirrezabala; Gayà, Copete, Tárrega, Thierry; Pepelu, Javi Guerra; Rioja, Diego López, Danjuma y Hugo Duro.