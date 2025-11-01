El Bernabéu se ceba con el Valencia CF

La primera parte ha terminado en Santiago Bernabéu con el marcador, momentáneo, de tres a cero favorable para los blancos. El Valencia CF ha comenzado a hacer aguas después de la injusta decisión de los colegiados, que han decretado un penalti excesivamente riguroso por una mano sin incidencia de César Tárrega, en un remate de Eder Militao con la cabeza. A partir de ahí, los valencianistas han desaparecido del campo, y el Real Madrid lo ha aprovechado para abusar, deportivamente, de la situación.

Al primer gol de Mbappé desde los once metros, se unió solo 12 minutos más tarde, otro tanto del atacante francés, y un tercero, con disparo raso de Bellingham. Además, Julen Agirrezabala, el mejor del Valencia pese a la lluvia de goles, ha evitado un cuarto gol en varias ocasiones. La más complicada, un penalti a Vinícius y el posterior rechazo a Güler.

Las ganas del Bernabéu

En los instantes finales, ante la superioridad de los suyos, el madridismo no ha tenido piedad del equipo de la Senyera. Los dos clubes han sido rivales históricos en la Liga durante décadas, aunque, con los gestores actuales, el valenciano ha sido borrado de entre los grandes del fútbol español. Aun así, las rencillas entre ambas entidades han continuado existiendo. Las últimas, protagonizadas por Vínicius, quien se atrevió en 2023 a mentir y acusar al estadio entero de Mestalla de racista.

Bajo todo este contexto, el Valencia se ha ido a los vestuarios ofreciendo una imagen humillante para su afición y escuchando cánticos de "a Segunda, oé, a Segunda, oé, oé". Lamentable.