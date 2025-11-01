Cheryshev: "El Valencia CF tiene que estar entre los cuatro primeros"

Muy pocos futbolistas pueden contar a los suyos que han hecho cuatro goles en cinco partidos de la Copa del mundo. Uno de ellos es el ruso Denis Cheryshev, exjugador de Valencia y Real Madrid, al que las lesiones frenaron una carrera que prometía. Lo consiguió en el Mundial 2018, cuando defendía los colores blanquinegros, a las órdenes de Marcelino García Toral.

En la actualidad, a sus 34 años, mientras busca un nuevo destino en el que poder acabar con buen sabor su trayectoria futbolística, el extremo ruso está pendiente de cómo le van las cosas a ambos clubes. Antes del partido de esta noche en el Santiago Bernabéu, el zurdo ha repasado el momento por el que pasan tanto el Valencia como el Madrid, alejados en los extremos de la Liga.

Para Cheryshev, los males que padecen los de Mestalla no son normales y, según su opinión, está causado por la "inestabilidad" que se ha apoderado del club desde la destitución de Marcelino en septiembre de 2019. "Después de ganar la Copa y clasificarnos para la Champions, echaron al míster, y desde entonces ha habido demasiados cambios. Una inestabilidad que se nota dentro del club", ha declarado en 'Radio Marca'.

A años luz del lugar que le corresponde

Asimismo, el futbolista ruso tiene muy claro que la gestión de los Lim ha situado al a años luz de donde debería estar. Según Cheryshev, "entre los cuatro mejores de España" por la valía de su afición y dimensión de la entidad. "El Valencia tiene una grandísima afición. Hay que engancharla de nuevo con trabajo, con esfuerzo. Este club tiene que estar entre los cuatro primeros", ha añadido.

Denis, en el centro de la foto de los campeones de Copa en Sevilla tras imponerse por 2-1 al Barcelona / EFE

Denis conoce bien la era Meriton en el Valencia. Primero estuvo cedido por el Madrid en 2016, cuando el entrenador che era Gary Neville. Después, en aquella temporada que concluyó con Copa y Champions, volvió de prestado, aunque esta vez por el Villarreal CF. En junio de 2019, el club valencianista lo fichó en propiedad.

Los constantes problemas musculares, sin embargo, nunca le dejaron explotar el potencial de desborde y velocidad que había enseñado años atrás con Sevilla y Villarreal. En agosto de 2022, el ruso emigró a la serie B de Italia, en concreto, al Venezia. Allí, en dos años, completó 32 partidos sin alcanzar los 1000 minutos. Después, cambió a Grecia. Medio año en Segunda división con el Panionios.

"Como en España no se está en ningún sitio, pero estoy abierto a todo. Estoy en Madrid, en casa, en un 'stand-by', esperando a ver qué opciones hay de seguir. De momento, no he perdido la ilusión por el fútbol", ha explicado el jugador de 34 años, que dice que "Mbappé es, hoy, el jugador más decisivo del mundo".

Bonitas palabras para Ochotorena y la afición valencianista

Cheryshev califica el Real Madrid - Valencia, para los blancos, como "partido trampa, trampísima". El ruso quiso acordarse de otro ex de ambos equipos: José Manuel Ochotorena, con quien coincidió en València y al que le dedicó estas palabras: "Era una persona muy querida en Valencia CF, por empleados y jugadores. Mando un saludo a su familia y a toda la familia valencianista", concluyó.