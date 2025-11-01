Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corberán da la cara tras la goleada en el Bernabéu: "No hemos competido a la altura de lo que queríamos"

El entrenador del Valencia CF se ha mostrado decepcionado por el trabajo del equipo, asume la responsabilidad y pide perdón a los aficionados por la imagen mostrada en Madrid

Carlos Corberán en el Santiago Bernabéu durante el Madrid - Valencia CF

Carlos Corberán en el Santiago Bernabéu durante el Madrid - Valencia CF / EFE

Iván Carsí

