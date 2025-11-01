En Directo
Corberán da la cara tras la goleada en el Bernabéu: "No hemos competido a la altura de lo que queríamos"
El entrenador del Valencia CF se ha mostrado decepcionado por el trabajo del equipo, asume la responsabilidad y pide perdón a los aficionados por la imagen mostrada en Madrid
Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán desde el Santiago Bernabéu.
¿CÓMO ESTABA EL VESTUARIO?
"Dolido porque no era la imagen que queríamos dar, no nos queda otra que responsabilizarnos con lo que ha sucedido"
¿EL VESTUARIO CREE EN USTED? ¿QUÉ TIENE QUE HACER EL VALENCIA PARA COMPETIR?
"Lo sentimos muchísimo por las personas que han hecho el esfuerzo económico y de distancia. Es muy doloroso querer darle más a la afición de lo que le estamos dando"
¿SIENTE VERGÜENZA CADA VEZ QUE EL VALENCIA VA A UN ESTADIO GRANDE? ¿QUÉ ANÁLISIS HACEMOS CON UN VALENCIA EN DESCENSO?
"No hay necesidad de ver mejores cosas, hoy no hemos competido al nivel que requería el partido. No hemos estado a la altura. Entiendo los sentimientos del aficionado, queremos defender al club de la mejor forma y hoy no lo hemos conseguido"
¿POR QUÉ LA SUPLENCIA DE JAVI GUERRA?
"Que todos estemos a nuestro mejor nivel es la mejor forma para sacar adelante esta situación. Esperaba que nos diera un impacto en la segunda mitad como el día del Girona. Precisábamos de ajustar el sistema, necesitábamos un central, un carril y Hugo Duro en punta. No podía forzar el último cambio hasta el final"
¿CÓMO SE REVIERTE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL VALENCIA?
"Todos somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Tenemos que valorar lo que hemos hecho, positivamente hay poco, ver por qué ha sido y ver cómo podemos reaccionar para competir mejor"
¿HA SIDO IMAPRABLE EL MADRID EN LA PRIMERA PARTE? QUÉ PRETENDÍAS CON LA DEFENSA DE CINCO?
"Con la línea de cuatro nos estaban generando problemas y esa ha sido la única solución que hemos encontrado"
¿QUÉ LE HA FALTADO AL EQUIPO?
"No puedes quedarte expuesto, controlar las ayudas y tratar de extender ataques. Eso es lo que más nos ha costado. En momentos posicionales no hemos podido dar dos o tres pases para superar su línea. Tampoco hemos podido transición"
¿LE PREOCUPA DAR LA SENSACIÓN EL ÚNICO EQUIPO NO COMPETITIVO DE LALIGA?
"No hemos hecho un buen partido, el arranque ha sido el adecuado. Se ha mostrado lo que queríamos, hemos sufrido la acción de ese penalti, que en prinicipio no parecía. Ese golpe nos ha castigado y el equipo se ha ido descomponiendo. No hemos competido a la altura de lo que queríamos. En la segunda parte hemos querido competir con dignidad y aun así el Madrid ha sido superior"
¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a la rueda de prensa de Carlos Corberán! En unos minutos escucharemos al entrenador del Valencia CF después de la sonrojante derrota en Madrid.
- Horario y dónde ver el Real Madrid-Valencia
- Fran Pérez tras su hat-trick: 'Me están dando la oportunidad de expresarme como yo soy
- Manuel Llorente: 'Estaría dispuesto a volver y ayudar al Valencia CF a salir adelante
- Condicionantes del sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey
- David Silva muestra su amor al Valencia: 'Es el equipo de mi vida
- Xabi Alonso avisa al Valencia CF con Vinícius
- Corberán responde por primera vez sobre su futuro
- Taylor y Moore lideran la sufrida victoria ante el Dubai