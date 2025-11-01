Corberán: "Nuestra situación requiere compromiso y esfuerzo insistentemente"

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha hablado minutos antes del comienzo del partido. En los micrófonos de Movistar Plus, el míster de Cheste cree que la receta para revertir la situación de crisis -el club se encuentra en puestos de descenso- consiste en ofrecer más "compromiso y esfuerzo".

"Cada temporada, cada plantilla, cada momento de armonía... son diferentes. Cuando estás en el fútbol de élite siempre hay momentos de dificultad que hay que afrontar y exigirse. Requiere compromiso, esfuerzo, y hacerlo de forma insistente y con firmeza. No hay otra receta para modificar la dinámica", respondió a la pregunta de qué le falta al equipo para levantar el vuelo.

El ejemplo del triunfo en abril, ahora "otro desafío de alto nivel"

Además, el entrenador apunta que el 1-2 del curso pasado, en abril, "da confianza", pero aseguró que el equipo es "consciente" de que están en otro año y en otro "desafío de alto nivel". El técnico repitió varias veces la palabra exigencia y ha pedido a los suyos "defender" con su mejor versión.