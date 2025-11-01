Gayà: "En la segunda parte nos hemos metido atrás y hemos recibido menos ocasiones claras"

El Valencia CF no consigue salir de la mala dinámica en la que lleva inmerso desde hace más de un mes. Con la infame derrota frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (4-0), en la que el equipo no ha sido capaz de plantar cara a los de Xabi Alonso en ninguna fase del partido, ya acumula seis partidos sin conocer la victoria en LaLiga. Además, en muchos de estos encuentros el equipo ha sido anticompetitivo y ha dejado pésimas sensaciones, fuese cual fuese el nivel del rival.

Sin tensión competitiva alguna

En el último encuentro, los de Carlos Corberán debían visitar a un Real Madrid que venía de vencer en El Clásico frente al FC Barcelona. Como era de esperar, la calidad de los 'blancos' se ha impuesto de forma sencilla, en gran medida ayudados por la nefasta actuación de todos los jugadores de campo que han participado con la camiseta valencianista. De hecho, de no ser por Julen Agirrezabala y la bajada de ritmo por parte de los locales en la segunda mitad, el ridículo podría haber sido mucho mayor.

Las palabras de Gayà

Tras el infame partido, José Luis Gayà ha atendido a los micrófonos de Movistar en la entrevista 'flash' pospartido. En el discurso del capitán valencianista se ha reflejado la mediocre actitud con la que ha salido el equipo en un escenario tan complicado como el Santiago Bernabéu: "En la segunda parte nos hemos metido atrás y cuando nos hemos juntado hemos recibido menos ocasiones claras, que no jugasen siempre por atrás de la defensa", ha indicado el de Pedreguer.

Gayà despejando un balón en el Real Madrid - Valencia / LALIGA

No obstante, no ha sido la única 'perla' que ha dicho el lateral izquierdo, ya que, a pesar de la nefasta dinámica que atraviesa el equipo, lejos de hacer autocrítica, se ha mostrado confiado en salir del descenso: "El año pasado demostramos que podemos sacar la situación". De esta forma, lo que en aquel comunicado de mayo se 'vendió' como un regreso a pelear por Europa, el capitán del Valencia CF ha asegurado con sus palabras que el objetivo sigue siendo el mismo: evitar el descenso.