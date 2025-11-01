La inquina de Iturralde González con el Valencia: ¡Se ha librado de una roja!

En el mundo del fútbol hay numerosas personalidades relacionadas con el día a día del deporte rey más allá de los protagonistas propios; técnicos, jugadores, directivos… También hay personajes que siguen viviendo del fútbol, en este caso, aportando su experiencia y su supuesto criterio autorizado para analizar lo que ocurre en cada campo de Primera División. Sin embargo hay algunos que a veces se pasan de frenada y son sospechosos habituales con según qué clubes.

En este caso Iturralde González ha vuelto a quitarse la careta durante la retransmisión del Real Madrid – Valencia CF en Carrusel Deportivo. El que fuera árbitro de Primera División a prinicipios de siglo ahora ejerce de comentarista en el programa deportivo de la Cadena SER. Iturralde González es un habitual de las polémicas y, en este caso, se ha pasado de frenada, demostrando su mirada parcial hacia Madrid y Barcelona. Algo similar a lo que ocurría cuando arbitraba a estos equipos.

Durante el análisis del penalti de César Tárrega por mano en el Santiago Bernabéu, que señaló Busquets Ferrer después de revisar en el VAR, Iturralde González ha ido más allá y ha pedido un castigo mayor hacia el Valencia CF.

“El agarrón a Mbappé es penalti muy claro, le viene agarrando desde atrás. Sería roja por ser agarrón, no hay disputa de balón. En el Valencia se pueden quejar de que la imagen de la mano no es clara, pero han salido beneficiados, porque si no pitan eso pitan lo de Mbappé, y es roja. Lleva la mano muy arriba, lo de Tárrega es mano”, ha afirmado Iturralde González.

Iturralde González ‘siempre’ contra el Valencia CF

La inquina de Iturralde González con el Valencia CF no es una novedad. Allá por 2018 la tomó con Marcelino García Toral, cuando este dirigía al equipo de Mestalla.

En aquella ocasión, Iturralde González afeó el comportamiento del asturiano tras una expulsión: “"Marcelino protesta a los árbitros, por eso le expulsan mucho. Debería hacérselo mirar".

Marcelino no se cortó y le respondió públicamente: “No sabría decirte... las imágenes son claras y evidentes. Mi expresión corporal no es ni más ni menos que la mayoría de técnicos. Es similar, incluso, menor. A Iturralde le agradezco que cuando el fue colegiado nunca me expulsó. No tendría razones”.

Iturralde / SD

Aunque hay que remontarse muy atrás, a la época del 'gran Valencia CF', en 2010 por ejemplo, expulsó gratuitamente a Mehmet Topal en un Sevilla-Valencia. Y es que lo de que Iturralde González sea protagonista, no viene de ahora. Sin ir más lejos también fue protagonista en el penúltimo título del Valencia CF. En el Barcelona - Valencia de semifinales de Copa del Rey de 2008 el Valencia tropezó con Don Eduardo Iturralde González. Su desafortunado arbitraje en la ida de semifinales en el Camp Nou a punto estuvo de llevarse por delante al equipo de Ronald Koeman. A los errores de interpretación y al diferente rasero para ambos equipos se sumó el gol del empate de los culés, que neutralizaron el tanto de Villa con un gol de Xavi que venía precedido de una clamorosa mano de Etoo. Solo es una capítulo más de Iturralde con el Valencia CF.