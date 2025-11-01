Mestalla y Torrent se enfrentan en un momento de máxima necesidad para ambos

El fútbol de la provincia de València volverá a vivir una jornada especial este domingo (12:00h) en el Estadío San Gregorio. El VCF Mestalla y el Torrent CF se verán las caras en un encuentro que va mucho más allá de los tres puntos: orgullo, proximidad y ambición se citan en un choque de máxima intensidad.

El filial valencianista quiere dar continuidad a las 'buenas sensaciones' de las últimas dos semanas ante un Torrent que llega con la moral por las nubes tras su brillante clasificación en la Copa del Rey. Los dos equipos mantienen 6 puntos en su casillero personal y mantienen la esperanza de revertir la situación.

Los de Miguel Ángel Angulo siguen buscando su punto de equilibrio entre el crecimiento futbolístico y la regularidad en los resultados. La victoria se resiste, pero el equipo empieza a fluir y transmite 'mejores sensaciones' en cada jornada, aunque condicionadas por el mal inicio de campaña.

Miguel Ángel Angulo, entrenador del filial del Valencia CF / VCF Media

El Torrent llega con ilusión y ambición

Enfrente estará un Torrent CF que esta semana ha hecho historia. El conjunto “taronja” superó con autoridad al Juventud de Torremolinos (3-1) en la primera ronda de la Copa del Rey y se ha ganado el derecho a recibir en el San Gregorio a un rival de Primera División en la siguiente eliminatoria. La posibilidad de medirse al Valencia CF es un sueño para un club que representa con orgullo a uno de los municipios más futboleros de la región.

El Torrent celebra el histórico triunfo que le otorga pasar de ronda en la Copa del Rey / Torrent CF

Sin embargo, el equipo de Xavi Giménez sabe que no puede perder de vista el día a día. En la liga, el Torrent ocupa la zona baja de la tabla y necesita sumar con urgencia. El desgaste físico tras el esfuerzo copero será un factor a gestionar, aunque la inyección anímica es evidente. Los “taronja” ya demostraron en su último encuentro liguero como locales, ante la UE Olot (1-0), que pueden competir con cualquiera.

Antecedentes y contexto

Los precedentes recientes entre ambos conjuntos invitan al equilibrio. En los dos últimos enfrentamientos disputados en San Gregorio (2023-24 y 2024-25), el marcador no se movió (0-0). Solo en la temporada 2021-22, en Tercera División, se vivió un duelo más abierto con un empate a dos. Este domingo, ambos buscarán romper esa tendencia y celebrar una victoria que refuerce sus respectivos proyectos.