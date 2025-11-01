Publican el polémico audio de VAR del penalti señalado a Tárrega

El Valencia CF ha sido humillado en el Santiago Bernabéu y, si no fuera por Agirrezabala, también machacado en un marcador que subió cuatro goles que bien pudieron ser el doble. Pasado el cuarto de hora, el videoarbitraje volvió a condicionar una decisión arbitral en contra del Valencia CF. Si hace una semana fue en el derbi con el Villarreal CF, esta vez ha ocurrido en el estadio madridista. En ambos casos, perjudicando al fútbol y al Valencia CF, que son dos cosas diferentes pero que, en este caso, comparten enemigos: el VAR.

La jugada terminó en penalti porque el VAR llamó al colegiado para que cambiara de parecer. Y es que el balear no lo había pitado en un principio. Un remate de Militao en paralelo a la portería de Julen hizo que la pelota golpeara en el brazo de Tárrega, con la particularidad de que el central veía frenado su brazo por el hombro de Thierry. Es decir, ni la pelota va a puerta ni el brazo busca la pelota ni hay posición antinatural.

Así fue el audio del VAR

Tras el partido, Carlos Corberán no quiso excusarse en la jugada.