Estas son las (nefastas) notas de los jugadores del Valencia CF

Julen Agirrezabala (5): El guardameta vasco evitó un descalabro todavía mayor. Paró un sinfín de disparos del Real Madrid.

Thierry Rendall (0): Cometió un penalti como un castillo. Ha vuelto de la lesión siendo un defensa todavía más lamentable. Lento de reacción, más regateable que un cono de entrenamiento y con menos fundamentos tácticos que una planta. Físicamente, además, está tieso... Negligencia enorme no firmar un lateral en verano, una más.

César Tárrega (0): Le pitaron un penalti incomprensible en contra. No se podía cortar la mano y la tenía apoyada en Thierry. Su partido también fue malo, completamente desbordado.

José Copete (0): Su fallo en el segundo gol es más propio de categorías regionales que de la élite. Se comió el desmarque y el centro lateral. Dormirá a gusto el que pensó que podía sustituir a Mosquera... A años luz de tener nivel para jugar en el peor Valencia de la historia.

José Luis Gayà (0): Tuvo suerte de que el Real Madrid profundizase más por la banda de Thierry, porque el nivel de Gayà no es ni la sombra del que ha sido en el pasado. Un lateral no cambia equipos, pero debe dar mucho más.

Baptiste Santamaria (0): Cambiarle por Enzo Barrenechea explica demasiadas cosas. Las veces que pudo lanzar al equipo se la pasó al rival, debió pensar que iba con los de blanco. Jugar en el Valencia es algo que no hubiera ni soñado, pero este es el nivel.

Pepelu (0): La pregunta ha dejado de ser ¿Qué le pasa a Pepelu? Para ser ¿Cómo este jugador pudo rendir tan bien en su primer año? Centrocampista intrascendente, ni crea, ni destruye ni equilibra.

Una imagen del partido del Valencia CF en el Santiago Bernabéu / LaLiga

Diego López (0): ¿Jugó? Desde que renovó apenas ha tenido dos fogonazos, pero está siendo un extremo que ni se va de nadie ni es capaz de ser dañino al espacio. Su pesencia en el partido fue testimonial.

Luis Rioja (0): Su partido se resume a dos amagos... y ya fue más de lo que hizo el resto.

Arnaut Danjuma (0): Entre ser el el tuerto en el país de los ciegos y ser un jugador 'top' hay un trecho. Y el neerlandés podrá tener más calidad que Diego López, Hugo Duro o Lucas Beltrán, pero no es un jugador que cambie partidos por sí solo. Tuvo alguna salida a la contra que no gestionó bien.

Lucas Beltrán (0): Es el reflejo andante de la negligente gestión del club el pasado mercado de fichajes. El argentino no tiene el físico ni la entidad para hacerse fuerte arriba. El Valencia quería a Sadiq, un '9' al que buscar en largo y capaz de presentar batalla a los centrales y cuando se le cayó activó la opción de un atacante incapaz de aportar nada de eso.

André Almeida (0): Entró para intentar hacer al equipo algo más compacto y ensayó el primer disparo del Valencia en el partido pasada la hora de juego.

Jesús Vázquez (0): Entró como carrilero a pierna cambiada y evidenció sus carencias técnicas. La confección de la plantilla obliga al Valencia a estas cosas.

Hugo Duro (0): Tuvo su primera oportunidad pasado el minuto 70 y la resolvió con una sensibilidad técnica inexistente. Vamos, sin calidad ninguna.

Eray Cömert (0): Vinícius lo sacó a paseo varias veces. Su nivel es el que es, pero que haya vuelto a vestir la camiseta del Valencia CF después de su pírrica cesión al Real Valladolid es otro reflejo más del mediocre y carente de ambición mercado de fichajes de verano.

Javi Guerra (0): ¿Señalado? Salió en los compases finales después de su último mal partido. Casi marca un gol antológico, pero la mandó al travesaño.

Carlos Corberán (0): Otra vez su planteamiento dejó mucho que desear y su equipo estuvo muy lejos de ser capaz de competir contra el rival. La gestión del club es amateur y el nivel de los futbolistas es dantesco, pero el preparador de Cheste no le está dando ninguna solución al equipo, ni en el plano táctico ni en el emocional.