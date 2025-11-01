El Valencia Femenino supera al Alba Fundación y se consolida en la zona alta (2-0)

El Valencia Femenino logró una importante victoria ante el Alba Fundación Albacete (2-0) en la jornada 8 de la Primera Federación Femenina, un triunfo que refuerza su buen momento y les permite mantenerse en la parte alta de la clasificación. El equipo dirigido por Mikel Crespo, que partía cuarto con 12 puntos, impuso su juego ante un rival combativo que no encontró la manera de superar a una defensa valencianista muy sólida.

Desde el primer minuto, las locales salieron decididas a imponer su ritmo. En apenas dos minutos, el conjunto che ya había generado dos córners consecutivos y varias llegadas con peligro, con Marina Martí como protagonista destacada. Aunque el Alba Fundación respondió con algún disparo lejano, fue el Valencia quien llevó el peso del partido, generando ocasiones constantes por las bandas.

Morató abre el marcador tras el dominio local

El premio al dominio valencianista llegó en el minuto 36, cuando un centro preciso de Sara Tamarit encontró la cabeza de Tere Morató, que envió el balón al fondo de la red para poner el 1-0. El tanto reflejaba la superioridad del Valencia, especialmente por el costado derecho, donde Crespo había detectado una debilidad rival.

A partir del gol, las locales controlaron el ritmo del juego y mantuvieron su presión alta, impidiendo que el Alba encontrara fluidez en la salida de balón. La primera mitad terminó sin tiempo añadido, con la sensación de que el Valencia tenía el encuentro bajo control.

Marcano sentencia y Jana mantiene el muro

En la segunda mitad, las manchegas salieron con otra actitud. Virginia García animó a las suyas a presionar más arriba, y Mbadi tuvo una ocasión clara tras robar el balón en la frontal, aunque su disparo fue detenido por Adriana Fernández. El Valencia respondió con peligro y Marina Martí rozó el segundo con un disparo que salió desviado.

Ambos entrenadores movieron el banquillo: Crespo dio entrada a Rebecca Elloh, Ferrato, Andrea Recio, y más tarde a Marcano y Esther, buscando frescura en ataque. Sin embargo, el Valencia supo resistir. Jana, la guardameta local, protagonizó una intervención decisiva ante un potente disparo de Leire Peña que pudo haber significado el empate. En la acción siguiente, el combinado valencianista lanzó una contra vertiginosa: Tamarit asistió a Danielle Marcano, que no perdonó dentro del área y firmó el 2-0 definitivo en el minuto 85.

Un triunfo que refuerza al Valencia

Con esta victoria, el Valencia Femenino suma su cuarta victoria de la temporada y se mantiene en la lucha por los puestos de ascenso, recortando distancias con el Deportivo Alavés Gloriosas, líderes de la categoría. El equipo mostró solidez defensiva, buena gestión del ritmo y una notable eficacia en los metros finales.