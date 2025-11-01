El VAR fabrica otro penalti que hunde al Valencia CF

Pasado el cuarto de hora, el videoarbitraje ha vuelto a condicionar una decisión arbitral en contra del Valencia CF. Si hace una semana fue en el derbi con el Villarreal CF, esta vez ha ocurrido en el Santiago Bernabéu. Todo un clásico... Ha sido en una acción cargada de polémica con la que los blancos se han adelantado desde los once metros, merced a un lanzamiento de Kylian Mbappé.

En un remate de Eder Militao, la pelota rebota en el brazo de César Tárrega, que estaba tratando de bajar la extremidad. Nada vio el árbitro, que señaló saque de esquina. Sin embargo, las protestas de los jugadores del Real Madrid cambiaron la escena. En la sala VOR se revisó la jugada, con múltiples tomas, ya que en las primeras ni siquiera se distinguía si el balón tocó en el hombro de Thierry, o en brazo en caída del central hasta contactar con el de Thierry.

Trujillo Suárez, colegiado VAR, instó al principal a acudir al monitor y ver la acción. Un remate, por cierto, que no iba con peligro hacia la portería, sino en paralelo y buscando otros rematadores en la zona del segundo palo.

Otra vez, la tecnología generando el error

Precisamente, horas antes, el entrenador del Valencia se había quejado en la sala de prensa de Paterna de lo sucedido en el Valencia - Villarreal. "Nosotros debemos centrarnos en lo que depende de nosotros, en el juego, en las ayudas constantes, en ser fuertes mentalmente en momentos en los que el Bernabéu se impone, en mostrar que somos competitivos y podemos atacar y jugar bien... Hay confianza en el papel de los árbitros, tienen que velar por la justicia de este deporte. El ser humano puede competer errores y la tecnología se ha implementado para solucionar el error en directo, lo jodido es que sea esa tecnología la que genere un error que el ser humano en directo no tenía", dijo Corberán.

Solo 12 minutos más tarde, al Valencia le cayó el segundo gol madridista. Este también obra de Mbappé, ahora tras un error exclusivamente responsabilidad del conjunto de Corberán. Fue tras un error clamoroso de Copete.